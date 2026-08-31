Ferrari de Michael Jordan desapareceu por duas décadas; agora, pode valer R$ 7 milhões

Uma Ferrari que pertenceu a Michael Jordan e passou mais de duas décadas longe dos olhos do público voltará a chamar atenção em setembro. O carro, reencontrado no início deste ano após uma longa busca, será colocado à venda em um leilão e pode alcançar US$ 1,3 milhão, segundo o The New York Times.

Trata-se de uma Ferrari 550 Maranello, fabricada em 1997 e comprada por Jordan naquele mesmo ano. O modelo ficou conhecido entre os fãs do astro da NBA por ter aparecido em um momento marcante de sua carreira.

Jordan foi visto ao volante do carro após o sexto jogo das finais da NBA de 1997, quando o Chicago Bulls confirmou a conquista de seu quinto título da liga durante a dinastia comandada pelo ex-jogador.

A expectativa antes do leilão é que a Ferrari seja vendida por um valor entre US$ 700 mil e US$ 1,3 milhão. A negociação será realizada em parceria entre a plataforma Joopiter e a Curated, empresa especializada em supercarros e responsável por localizar o veículo.

A Ferrari desapareceu por mais de 20 anos

Jordan manteve o carro até dezembro de 2002, quando decidiu vendê-lo. A partir daquele momento, a Ferrari praticamente desapareceu do radar público.

Por mais de duas décadas, pouco se soube sobre o paradeiro do veículo. A busca ganhou novos contornos quando John Temerian, cofundador da Curated, iniciou uma investigação para localizar o carro. O trabalho se estendeu por cerca de dez anos e terminou apenas no início de 2026.

Uma informação encontrada em um fórum na internet ajudou a mudar o rumo da procura. Parte do número do chassi apareceu em uma discussão online, o que permitiu aos investigadores reconstruir o número completo de identificação do veículo, segundo o New York Times.

Com isso, a equipe conseguiu chegar ao proprietário que mantinha a Ferrari na Califórnia.

Temerian comprou o carro sem vê-lo pessoalmente e levou o veículo de volta a Chicago, exatamente 29 anos depois da entrega original da Ferrari a Jordan.

Documentos de Jordan estavam dentro do carro

A redescoberta trouxe outra surpresa. No porta-malas, ainda estavam guardados diversos documentos originais relacionados ao veículo. Entre eles, estava o certificado de propriedade emitido no estado de Illinois em nome de Michael Jordan, datado de 1997.

A Ferrari também havia recebido adaptações específicas durante o período em que pertenceu ao ex-jogador.

Com 1,98 metro de altura, Jordan precisou de modificações no interior do veículo para conseguir dirigir o carro com mais conforto. Os trilhos dos bancos e a densidade do acolchoamento foram alterados para se adaptar às dimensões do astro da NBA.

A ligação entre o carro e a imagem de Michael Jordan foi além das ruas. A Ferrari 550 Maranello serviu de inspiração para Tinker Hatfield, lendário designer da Nike, durante o desenvolvimento do Air Jordan 14.

O modelo foi lançado justamente em uma fase final da carreira de Jordan no Chicago Bulls e se tornou mais uma peça associada à estética e ao legado do jogador.

Agora, quase três décadas depois de ter sido entregue ao astro, a Ferrari volta ao mercado com um elemento que costuma aumentar consideravelmente o interesse de colecionadores: sua ligação direta com um dos maiores atletas de todos os tempos.

Camisa de Jordan também será leiloada

A Ferrari não será a única lembrança da carreira de Michael Jordan disponível no mesmo período.

A Joopiter também colocará em leilão uma camisa usada pelo ex-jogador no terceiro jogo das finais da NBA de 1998, a última série decisiva de Jordan pelo Chicago Bulls.

A peça tem estimativa entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões. Os lances pela Ferrari e pela camisa estarão abertos entre os dias 15 e 30 de setembro.