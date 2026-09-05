Os maiores vencedores do GP de Monza da Fórmula 1

Michael Schumacher é um dos maiores vencedores do Grande Prêmio de Monza da Fórmula 1. (Mark Thompson/Getty Images) (Mark Thompson/Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06h55.
O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, sediado no Autódromo Nacional de Monza, acumula uma trajetória centenária de disputas no calendário do automobilismo mundial. A pista italiana passou por diversas alterações de traçado ao longo das décadas, incluindo edições realizadas em circuitos alternativos como Imola em 1980, além de provas disputadas em Livorno, Turim e Milão em períodos específicos da história anterior e posterior à Segunda Guerra Mundial. A lenda do circuito permanece indissociável da velocidade extrema exigida.
A prova principal de velocidade em solo italiano passou por eras distintas do esporte a motor, sobrevivendo a interrupções provocadas por conflitos internacionais e graves acidentes históricos que moldaram as normas de segurança do automobilismo moderno. O traçado original de Monza combinava seções de alta velocidade em anéis de velocidade com trechos mistos, desafiando a engenharia mecânica de construtores lendários como Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes-Benz e Maserati ao longo dos anos.
O topo da lista de maiores vencedores da história do Grande Prêmio da Itália é formado por grandes campeões mundiais e pilotos históricos que dominaram a pista italiana em diferentes eras da categoria máxima do automobilismo.
A programação oficial da etapa de Monza do campeonato mundial de Fórmula 1 divide-se ao longo do final de semana com sessões de treinos livres, tomada de tempos classificatória e a disputa da corrida principal.
No território brasileiro, os torcedores contam com a transmissão ao vivo de todas as sessões do final de semana pelos canais Sportv e pela plataforma de streaming oficial F1 TV Pro/Premium. A corrida de domingo conta ainda com a transmissão em sinal aberto pela TV Globo.