Os maiores vencedores do GP de Monza da Fórmula 1

O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, sediado no Autódromo Nacional de Monza, acumula uma trajetória centenária de disputas no calendário do automobilismo mundial. A pista italiana passou por diversas alterações de traçado ao longo das décadas, incluindo edições realizadas em circuitos alternativos como Imola em 1980, além de provas disputadas em Livorno, Turim e Milão em períodos específicos da história anterior e posterior à Segunda Guerra Mundial. A lenda do circuito permanece indissociável da velocidade extrema exigida.

A prova principal de velocidade em solo italiano passou por eras distintas do esporte a motor, sobrevivendo a interrupções provocadas por conflitos internacionais e graves acidentes históricos que moldaram as normas de segurança do automobilismo moderno. O traçado original de Monza combinava seções de alta velocidade em anéis de velocidade com trechos mistos, desafiando a engenharia mecânica de construtores lendários como Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes-Benz e Maserati ao longo dos anos.

Os recordistas de vitórias em Monza

O topo da lista de maiores vencedores da história do Grande Prêmio da Itália é formado por grandes campeões mundiais e pilotos históricos que dominaram a pista italiana em diferentes eras da categoria máxima do automobilismo.

Michael Schumacher: O piloto alemão conquistou cinco vitórias na carreira correndo pela equipe Ferrari nos anos de 1996, 1998, 2000, 2003 e 2006.

O piloto alemão conquistou cinco vitórias na carreira correndo pela equipe Ferrari nos anos de 1996, 1998, 2000, 2003 e 2006. Lewis Hamilton: O britânico também alcançou a marca de cinco triunfos no circuito, registrando vitórias nas temporadas de 2012, 2014, 2015, 2017 e 2018.

O britânico também alcançou a marca de cinco triunfos no circuito, registrando vitórias nas temporadas de 2012, 2014, 2015, 2017 e 2018. Nelson Piquet: O brasileiro soma quatro conquistas na história da prova, com vitórias nos anos de 1980, 1983, 1986 e 1987 por diferentes construtores do grid.

O brasileiro soma quatro conquistas na história da prova, com vitórias nos anos de 1980, 1983, 1986 e 1987 por diferentes construtores do grid. Tazio Nuvolari: O lendário piloto italiano obteve três vitórias em provas disputadas no período pré-guerra nos anos de 1931, 1932 e 1938.

O lendário piloto italiano obteve três vitórias em provas disputadas no período pré-guerra nos anos de 1931, 1932 e 1938. Alberto Ascari: O bicampeão mundial italiano marcou seu nome na história de Monza com três triunfos consecutivos nas temporadas de 1949, 1951 e 1952.

O bicampeão mundial italiano marcou seu nome na história de Monza com três triunfos consecutivos nas temporadas de 1949, 1951 e 1952. Juan Manuel Fangio: O argentino acumulou três vitórias seguidas em solo italiano nos anos de 1953, 1954 e 1955.

O argentino acumulou três vitórias seguidas em solo italiano nos anos de 1953, 1954 e 1955. Stirling Moss: O britânico registrou três conquistas em disputas no circuito nas temporadas de 1956, 1957 e 1959.

O britânico registrou três conquistas em disputas no circuito nas temporadas de 1956, 1957 e 1959. Ronnie Peterson: O piloto sueco destacou-se com três vitórias na pista nos anos de 1973, 1974 e 1976.

O piloto sueco destacou-se com três vitórias na pista nos anos de 1973, 1974 e 1976. Alain Prost: O francês somou três triunfos importantes ao longo de sua carreira nas temporadas de 1981, 1985 e 1989.

O francês somou três triunfos importantes ao longo de sua carreira nas temporadas de 1981, 1985 e 1989. Rubens Barrichello: O piloto brasileiro garantiu três vitórias marcantes em solo italiano nos anos de 2002, 2004 e 2009.

O piloto brasileiro garantiu três vitórias marcantes em solo italiano nos anos de 2002, 2004 e 2009. Sebastian Vettel: O alemão alcançou a marca de três triunfos no circuito nas temporadas de 2008, 2011 e 2013.

O alemão alcançou a marca de três triunfos no circuito nas temporadas de 2008, 2011 e 2013. Max Verstappen: O piloto neerlandês registrou três vitórias recentes na pista nos anos de 2022, 2023 e 2025.

Onde assistir e horários do GP da Itália em Monza

A programação oficial da etapa de Monza do campeonato mundial de Fórmula 1 divide-se ao longo do final de semana com sessões de treinos livres, tomada de tempos classificatória e a disputa da corrida principal.

Sábado, 5 de setembro: Treino Livre 3 (TL3) das 07h30 às 08h30 e Sessão Classificatória das 11h00 às 12h00.

Domingo, 6 de setembro: Corrida oficial marcada para as 10h00, com duração prevista de 53 voltas ou o limite de 120 minutos de prova.

No território brasileiro, os torcedores contam com a transmissão ao vivo de todas as sessões do final de semana pelos canais Sportv e pela plataforma de streaming oficial F1 TV Pro/Premium. A corrida de domingo conta ainda com a transmissão em sinal aberto pela TV Globo.