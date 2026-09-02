Fortuna de R$ 122 bi: quem é Stan Kroenke, o novo dono de franquia mais rico da MLB

O xadrez corporativo da Major League Baseball (MLB) tem um novo rei financeiro. O anúncio de que o bilionário Stan Kroenke está adquirindo o controle acionário do Los Angeles Angels, por meio de sua holding Kroenke Sports & Entertainment (KSE), provocou uma mudança considerável nas estruturas de poder do esporte norte-americano.

A transação multibilionária não apenas injeta capital em uma franquia historicamente mal gerida, mas coroa Kroenke como o proprietário mais rico de todo o beisebol, desbancando um dos nomes mais temidos de Wall Street.

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Segundo reportagem do The Athletic, o posto de dono mais endinheirado da liga pertencia a Steve Cohen, gestor de fundos de hedge e acionista majoritário do New York Mets. Cohen, que sacudiu o mercado ao comprar a equipe nova-iorquina em 2020 por US$ 2,4 bilhões (R$ 12,3 bilhões) (um recorde absoluto na época), possui um patrimônio líquido estimado em US$ 23 bilhões (R$ 117,5 bilhões), segundo a revista Forbes. Com a aprovação da compra dos Angels, ele passa o bastão para Kroenke, cuja fortuna pessoal é avaliada em US$ 24,3 bilhões (R$ 122 bilhões).

Para colocar em perspectiva, o proprietário majoritário com o menor poderio financeiro na MLB atualmente é Phil Castellini (que sucedeu seu pai, Bob, no comando do Cincinnati Reds em fevereiro), com um patrimônio familiar na casa dos US$ 400 milhões (R$ 2,05 bilhões).

A engenharia financeira por trás dos R$ 20,5 bilhões

A aquisição dos Angels estabelece um novo recorde de valuation na história da liga: US$ 4 bilhões (R$ 20,5 bilhões). Curiosamente, este é o segundo recorde de mercado quebrado apenas neste ano, superando a recente venda do San Diego Padres por US$ 3,9 bilhões (R$ 19,9 bilhões) para o grupo de investimentos liderado por José E. Feliciano.

Contudo, fontes da indústria esportiva apontaram ao The Athletic que os Angels poderiam, na verdade, valer muito mais do que os US$ 4 bilhões fixados no acordo. A jogada de Kroenke tem um timing estratégico. Há uma forte expectativa nos bastidores corporativos de que a liga consiga instituir um teto salarial (salary cap) nas próximas negociações de seu acordo coletivo.

Historicamente, a implementação de tetos de gastos em outras ligas profissionais americanas causou uma explosão imediata no valor de mercado das franquias, garantindo maior previsibilidade de custos operacionais e ampliando as margens de lucro dos proprietários.

O trunfo imobiliário: O verdadeiro alvo do bilionário?

Além da gestão esportiva, o negócio apresenta um potencial de exploração imobiliária que brilha aos olhos de qualquer megainvestidor. A avaliação de US$ 4 bilhões inclui a equipe e sua rede regional de televisão, a Angels Broadcast Television, segundo o The Athletic. Não há um acordo imobiliário direto incluído no pacote. No entanto, o Angel Stadium é cercado por cerca de 150 acres de terrenos baldios pertencentes à cidade de Anaheim.

O antigo dono, Arte Moreno, protagonizou uma tentativa frustrada de comprar e desenvolver essa área para uso misto (integrando complexos residenciais, comerciais e de entretenimento). O projeto ruiu em meio a controvérsias e escândalos políticos locais. Para Stan Kroenke — que é reconhecido como o maior proprietário privado de terras dos Estados Unidos —, a oportunidade de destravar esse imbróglio burocrático e transformar o entorno do estádio em um gigantesco complexo ancorado pelo esporte é, sem dúvida, um dos maiores atrativos do negócio a longo prazo.

O portfólio de Stan Kroenke já inclui o Denver Nuggets (NBA), o Colorado Avalanche (NHL), o Colorado Rapids (MLS) e o Arsenal, gigante da Premier League inglesa. Para o mercado do beisebol, a mensagem é clara: os Angels deixaram de ser apenas uma equipe do sul da Califórnia para se tornarem um ativo estratégico no maior conglomerado esportivo da atualidade.