Tempestade nos EUA faz voo da Argentina ser cancelado às vésperas da final da Copa

A seleção da Argentina enfrentou um imprevisto na preparação para a final da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, 16, a delegação não conseguiu seguir viagem de Atlanta para Nova York após o cancelamento do voo em razão de tempestades.

Com isso, o grupo segue hospedado enquanto aguarda uma nova autorização para embarcar rumo a Nova Jersey, palco da decisão contra a Espanha, marcada para domingo, 19. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Diario AS.

O contratempo ocorre um dia depois de Atlanta entrar em alerta para tempestades antes da semifinal diante da Inglaterra. Na quarta-feira, autoridades meteorológicas já haviam emitido avisos sobre a possibilidade de chuva intensa, descargas elétricas e ventos fortes na região. Apesar das condições climáticas, a partida foi disputada sem alterações.

De acordo com o AS, o embarque da equipe treinada por Lionel Scaloni estava previsto para a tarde desta quinta-feira, mas acabou cancelado em função do mau tempo. Até o momento, não há confirmação de um novo horário para a viagem.

Enquanto a delegação aguarda a liberação do voo, os jogadores permanecem concentrados no hotel. A comissão técnica trabalha com a expectativa de chegar a Nova Jersey ainda nesta quinta-feira ou, no máximo, na sexta-feira, para concluir a preparação nas proximidades do estádio que receberá a final.

Clima influencia reta decisiva da Copa

As condições meteorológicas têm afetado diferentes momentos da fase final do torneio. Além das tempestades registradas em Atlanta, a região de Nova Jersey também convive com os efeitos da fumaça provocada por incêndios florestais no Canadá, que reduziu a qualidade do ar em parte do nordeste dos Estados Unidos nos últimos dias. A previsão é de que as chuvas contribuam para diminuir a concentração da fumaça.

Por causa da piora na qualidade do ar, autoridades locais chegaram a orientar a população a evitar atividades físicas ao ar livre, cenário que também gerou atenção em relação à preparação das seleções para a decisão.

A Fifa também avaliou a possibilidade de alterar a programação de partidas em razão das condições climáticas. Pelas regras da competição e pela legislação dos Estados Unidos, jogos devem ser interrompidos quando há registro de raios dentro do perímetro de segurança. A medida foi aplicada durante o confronto entre França e Iraque, disputado na Filadélfia, ainda na fase de grupos.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A Espanha venceu a França por 2x0 e se garantiu na final da Copa do Mundo. A Argentina superou a Inglaterra e estará na final contra a seleção espanhola.

A final da Copa do Mundo está marcada para este domingo, 19, às 16h. Já a disputa pelo terceiro lugar ocorre no sábado, 18, às 18h.

Onde assistir à final da Copa do Mundo?

No Brasil, a transmissão da final será feita por TV Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV.