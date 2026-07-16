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Fase de grupos copa 2026

Tempestade nos EUA faz voo da Argentina ser cancelado às vésperas da final da Copa

Equipe de Lionel Scaloni permanece em Atlanta após mau tempo interromper a viagem para o local da decisão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de julho de 2026 às 20h27.

Última atualização em 16 de julho de 2026 às 20h29.

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A seleção da Argentina enfrentou um imprevisto na preparação para a final da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, 16, a delegação não conseguiu seguir viagem de Atlanta para Nova York após o cancelamento do voo em razão de tempestades.

Com isso, o grupo segue hospedado enquanto aguarda uma nova autorização para embarcar rumo a Nova Jersey, palco da decisão contra a Espanha, marcada para domingo, 19. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Diario AS.

O contratempo ocorre um dia depois de Atlanta entrar em alerta para tempestades antes da semifinal diante da Inglaterra. Na quarta-feira, autoridades meteorológicas já haviam emitido avisos sobre a possibilidade de chuva intensa, descargas elétricas e ventos fortes na região. Apesar das condições climáticas, a partida foi disputada sem alterações.

De acordo com o AS, o embarque da equipe treinada por Lionel Scaloni estava previsto para a tarde desta quinta-feira, mas acabou cancelado em função do mau tempo. Até o momento, não há confirmação de um novo horário para a viagem.

Enquanto a delegação aguarda a liberação do voo, os jogadores permanecem concentrados no hotel. A comissão técnica trabalha com a expectativa de chegar a Nova Jersey ainda nesta quinta-feira ou, no máximo, na sexta-feira, para concluir a preparação nas proximidades do estádio que receberá a final.

Clima influencia reta decisiva da Copa

As condições meteorológicas têm afetado diferentes momentos da fase final do torneio. Além das tempestades registradas em Atlanta, a região de Nova Jersey também convive com os efeitos da fumaça provocada por incêndios florestais no Canadá, que reduziu a qualidade do ar em parte do nordeste dos Estados Unidos nos últimos dias. A previsão é de que as chuvas contribuam para diminuir a concentração da fumaça.

Por causa da piora na qualidade do ar, autoridades locais chegaram a orientar a população a evitar atividades físicas ao ar livre, cenário que também gerou atenção em relação à preparação das seleções para a decisão.

A Fifa também avaliou a possibilidade de alterar a programação de partidas em razão das condições climáticas. Pelas regras da competição e pela legislação dos Estados Unidos, jogos devem ser interrompidos quando há registro de raios dentro do perímetro de segurança. A medida foi aplicada durante o confronto entre França e Iraque, disputado na Filadélfia, ainda na fase de grupos.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A Espanha venceu a França por 2x0 e se garantiu na final da Copa do Mundo. A Argentina superou a Inglaterra e estará na final contra a seleção espanhola.

A final da Copa do Mundo está marcada para este domingo, 19, às 16h. Já a disputa pelo terceiro lugar ocorre no sábado, 18, às 18h.

Onde assistir à final da Copa do Mundo?

No Brasil, a transmissão da final será feita por TV Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV.

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