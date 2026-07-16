EUA queriam tarifa zero a setor automotivo e acesso a minerais críticos nas negociações com Brasil

Os Estados Unidos exigiram do Brasil, nas negociações para tentar evitar o tarifaço de 25% imposto pelo governo de Donald Trump, que o país zerasse suas tarifas de importação sobre bens industriais e produtos químicos, abrisse o mercado nacional ao setor automotivo dos EUA e restringisse investimentos de países terceiros em minerais críticos e terras raras. As informações foram dadas pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, nesta quinta-feira, 16, em Brasília.

As propostas foram consideradas "inaceitáveis" pelo governo brasileiro, que viu motivações políticas para a imposição do tarifaço de 25% a exportações brasileiras, que deve valer a partir de 22 de julho.

Os governos dos dois países tiveram, ao todo, 30 reuniões em níveis presidencial, ministerial e técnico desde o início das tratativas, incluindo cinco encontros entre o ministro Márcio Elias Rosa e o representante comercial americano, Jamieson Greer.

"Pretendiam nada mais, nada menos do que toda a abertura do setor químico, a redução a zero das tarifas dos bens industriais e o acesso ao mercado automotivo, dentre outros setores", disse o ministro.

Minerais críticos

Os EUA também solicitaram que o Brasil adotasse mecanismos para restringir investimentos no setor de minerais críticos e terras raras, seguindo um modelo semelhante ao adotado por Washington em acordos firmados com países como o Reino Unido e a Austrália.

"Numa das rodadas de negociação, o que foi solicitado foi que nós fizéssemos uma medida que pudesse limitar investimentos por atores não orientados pelo mercado e entidades estrangeiras. Obviamente não aceitamos e não aceitaremos porque terras raras e minerais críticos pertencem ao povo brasileiro", afirmou o ministro.

Os Estados Unidos disputam com a China o acesso a reservas de minerais críticos.

Negociação continua

Apesar de rejeitar as condições apresentadas pelos americanos, Elias Rosa afirmou que o governo brasileiro pretende retomar as negociações nos próximos dias na tentativa de ampliar a lista de produtos isentos da tarifa e, eventualmente, reverter a medida.

"Seria um grande desrespeito com os setores atingidos se nós não voltássemos para as mesas de negociação. Temos que postular a exclusão de outros setores. É evidente que nós vamos ter que continuar defendendo a não aplicação da tarifa", disse.

Impacto do tarifaço

O ministro afirmou que, considerando os dados de 2024 (antes da entrada em vigor do primeiro pacote de tarifas americanas de 50%), a nova tarifa de 25% atingirá cerca de 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, o equivalente a US$ 7,4 bilhões.

Quando considerados os valores efetivamente exportados em 2025, já afetados pelo primeiro tarifaço americano, o universo de produtos sujeitos à nova sobretaxa corresponde a aproximadamente US$ 5,8 bilhões.

Entre os segmentos mais afetados pela medida estão os exportadores de madeira, móveis e mobiliário, máquinas e equipamentos elétricos, produtos cerâmicos, calçados e açúcar.