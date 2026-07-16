Copa do Mundo faz plataforma esportiva atingir 32,8 milhões de usuários em um dia

A Copa do Mundo de 2026 continua quebrando recordes dentro e fora de campo. A Flashscore, plataforma de placares ao vivo e conteúdos esportivos do mundo, registrou no dia 7 de julho, durante as oitavas de final do torneio, 32,8 milhões de usuários ativos em um único dia — o maior número da história da empresa.

O recorde foi impulsionado pela rodada que teve como principal destaque o confronto entre Argentina e Egito, mas o impacto do Mundial vai muito além de um único dia. Dos onze maiores dias de audiência já registrados pela Flashscore, sete aconteceram durante a Copa do Mundo de 2026.

Além do recorde absoluto registrado em 7 de julho, os dias 6 e 4 de julho ocupam a segunda e a terceira posições no ranking histórico de audiência da plataforma.

Outros jogos da lista

O jogo entre Argentina e Egito também entrou para a história da plataforma ao reunir 18,76 milhões de usuários, tornando-se a partida mais acompanhada de todos os tempos na Flashscore. Logo atrás aparecem Argentina x Cabo Verde, também pelas oitavas de final, enquanto o jogo entre México e Inglaterra ocupa a quarta posição do ranking histórico.

Outros confrontos da Copa do Mundo também figuram entre os maiores sucessos da plataforma, como Portugal x Croácia e Portugal x Espanha, reforçando que o Mundial de 2026 não apenas gerou recordes pontuais, mas dominou a lista das partidas mais acompanhadas da história da Flashscore.

"A Copa do Mundo de 2026 está em uma categoria própria quando analisamos o impacto que teve na nossa plataforma. Alcançar um novo recorde é motivo de muito orgulho, mas o que realmente mostra a dimensão desse resultado é que sete dos nossos onze maiores dias de todos os tempos aconteceram durante este torneio. A paixão dos fãs de futebol ao redor do mundo por informações esportivas em tempo real é simplesmente extraordinária. Argentina x Egito foi a demonstração perfeita disso", afirma Martin Matejka, diretor de Marketing da Flashscore.