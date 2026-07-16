Fifa dará anéis aos campeões da Copa do Mundo de 2026

A Fifa informou, nesta quinta-feira, 16, que a seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 será premiada, pela primeira vez na história da competição, com anéis comemorativos exclusivos. A entrega ocorrerá após a decisão entre Argentina e Espanha, marcada para domingo, 19, no Estádio MetLife, em Nova York. A homenagem passa a integrar a premiação tradicional, composta pelo troféu da Copa do Mundo e pelas medalhas de ouro destinadas aos vencedores.

A novidade segue um modelo já consolidado em ligas esportivas dos Estados Unidos, como NBA, NFL e MLB, nas quais atletas campeões recebem anéis personalizados para simbolizar a conquista de um título.

Detalhes do anel

De acordo com a Fifa, um dos lados da joia trará o Troféu da Copa do Mundo. O outro será personalizado com referências à seleção campeã, seja Argentina ou Espanha.

Cada anel será produzido de forma individual, com numeração exclusiva e acompanhado de um certificado de autenticidade.

Ao todo, serão fabricados 2.026 anéis, número escolhido em alusão ao ano da Copa do Mundo. Desse total, 30 unidades serão reservadas aos integrantes da delegação campeã. Os outros 1.996 exemplares serão comercializados como produtos oficiais licenciados pela Fifa.

A entidade não informou qual será o material utilizado na fabricação das joias. Nas imagens divulgadas, porém, é possível identificar elementos com aparência semelhante à de brilhantes.

Entrega aos campeões

Após o encerramento da final, o capitão e o treinador da seleção vencedora receberão versões provisórias dos anéis durante a cerimônia de comemoração do título.

Os 30 anéis destinados aos campeões passarão por um processo de personalização antes da entrega definitiva. Cada peça será confeccionada sob medida para os integrantes da delegação e entregue em uma cerimônia posterior. Segundo a Fifa, a iniciativa busca estabelecer um novo símbolo permanente da conquista da Copa do Mundo, que se somará ao troféu erguido no gramado e às tradicionais medalhas de ouro.