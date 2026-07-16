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Mary Jo Campbell, avó das Kardashians, morre aos 91 anos

Além de sua participação na televisão, MJ também teve trajetória no mundo dos negócios

Mary Jo Campbell era conhecida como a matriarca do clã Kardashian (Reprodução)

Mary Jo Campbell era conhecida como a matriarca do clã Kardashian (Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 16 de julho de 2026 às 20h01.

Mary Jo Campbell, conhecida carinhosamente como MJ e avó das irmãs Kardashian-Jenner, morreu aos 91 anos. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (16) por Kris Jenner, que prestou uma emocionada homenagem à mãe em uma publicação nas redes sociais.

Até o momento, a família não divulgou a causa da morte.

Em sua mensagem, Kris descreveu MJ como o grande alicerce da família e destacou a influência que ela teve em sua vida. Segundo a empresária, foi com a mãe que aprendeu valores fundamentais como o amor à família, a bondade, a perseverança e a fé.

Ao se despedir, Kris revelou a profundidade de sua dor e agradeceu pelos ensinamentos e momentos compartilhados ao longo da vida.

"Meu coração está partido em um milhão de pedaços. Eu vou te amar para sempre, mamãe. Obrigada por ter nos dado tudo", escreveu.

Aparições de Mary Jo

Figura conhecida pelos fãs do clã Kardashian, Mary Jo Campbell fez diversas aparições em "Keeping Up with the Kardashians", reality que acompanhou a rotina da família por mais de uma década.

Além de sua participação na televisão, MJ também teve trajetória no mundo dos negócios. Em 1980, ela fundou a boutique infantil Shannon & Co., localizada em San Diego, nos Estados Unidos.

Em uma entrevista concedida ao Daily Beast em 2012, Mary Jo relembrou momentos da infância de Kim Kardashian. Segundo ela, a neta costumava passar horas na loja e até ajudava a contar o dinheiro do caixa enquanto cantava músicas relacionadas a números e dinheiro.

A vida pessoal de MJ também foi marcada por desafios. De acordo com informações da revista People, ela se separou do engenheiro Robert Houghton quando Kris Jenner tinha apenas 7 anos. Anos mais tarde, casou-se com o empresário Harry Shannon, com quem viveu por cerca de quatro décadas.

O relacionamento chegou ao fim de forma trágica em 2003, quando Shannon morreu em um acidente de carro. Desde então, MJ permaneceu como uma das figuras mais queridas e presentes da família Kardashian-Jenner, acompanhando de perto o crescimento dos filhos, netos e bisnetos.

Com sua morte, a família se despede de uma personagem marcante de sua história e de uma mulher que ajudou a moldar uma das famílias mais conhecidas da cultura pop mundial.

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