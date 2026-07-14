França x Espanha pode decidir os candidatos para o prêmio Bola de Ouro 2026

A disputa entre França e Espanha, marcada para esta terça-feira, 14, vai além da classificação para a final da Copa do Mundo de 2026. O confronto coloca frente a frente alguns dos principais candidatos à próxima Bola de Ouro e pode alterar o cenário da corrida pelo prêmio individual mais importante do futebol.

O histórico da premiação organizada pela revista France Football mostra que a Copa do Mundo costuma ter peso determinante nas edições realizadas em anos de Mundial. Desempenhos decisivos nas fases eliminatórias frequentemente influenciam a votação dos jornalistas responsáveis pela escolha, em alguns casos superando o rendimento apresentado durante toda a temporada pelos clubes. Um dos exemplos mais lembrados ocorreu em 2006, quando Fabio Cannavaro conquistou o prêmio.

A seleção francesa reúne nomes de destaque nessa disputa. Atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé mantém uma sequência de boas atuações tanto por seu clube quanto pela França. Caso conquiste mais um título mundial, o atacante ampliará suas chances de levantar o troféu pela segunda vez consecutiva.

Kylian Mbappé também permanece entre os principais candidatos. O atacante divide a artilharia da Copa com Lionel Messi, ambos com oito gols, e segue na disputa com o argentino pelo posto de maior goleador da história dos Mundiais. Depois de encerrar uma temporada como principal artilheiro do Real Madrid, Mbappé pode usar uma campanha vitoriosa no torneio como fator decisivo para conquistar sua primeira Bola de Ouro.

Outro francês que passou a ganhar espaço entre os cotados é Michael Olise. Com cinco assistências, o meia lidera a seleção francesa no quesito durante a Copa e chega ao torneio após uma temporada de destaque pelo Bayern de Munique, na qual se firmou entre os jogadores mais influentes do futebol europeu.

Pela Espanha, Lamine Yamal aparece como a principal esperança na disputa individual. O atacante iniciou a Copa em fase de recuperação de uma lesão, motivo pelo qual teve utilização controlada nas primeiras partidas. Mesmo com apenas um gol marcado até o momento, segue como a principal referência técnica da equipe espanhola e pode fortalecer sua candidatura caso tenha papel decisivo na reta final da competição.

O último vencedor espanhol da Bola de Ouro, Rodri, vive uma campanha mais discreta no Mundial. Presente entre os titulares durante todo o torneio, o volante perdeu parte do protagonismo para a geração mais jovem liderada por Yamal e chega às semifinais sem repetir o mesmo destaque individual alcançado na temporada europeia.

A outra semifinal também reúne jogadores que permanecem na disputa pelo prêmio. Lionel Messi, principal nome da Argentina, disputa sua última Copa do Mundo e já se tornou o maior artilheiro da história da competição. Do outro lado, Harry Kane soma seis gols, lidera o ataque da Inglaterra e busca conduzir a seleção inglesa ao primeiro título mundial desde 1966.

Mesmo atletas eliminados, como Erling Haaland, continuam presentes nas discussões em razão do desempenho apresentado ao longo da temporada pelos clubes. Ainda assim, a tendência é que a reta final da Copa concentre as atenções sobre os jogadores que seguirem na briga pelo título.

Caso o padrão observado em outras edições do Mundial se repita, os próximos dias podem definir o principal favorito à Bola de Ouro. Com Mbappé, Dembélé, Olise, Yamal, Messi e Kane ainda em ação, as atuações nas semifinais e em uma possível final tendem a exercer influência direta na votação que escolherá o melhor jogador do mundo.

Quando será a Bola de Ouro 2026?

A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 está marcada para o dia 26 de outubro. Em uma edição especial que celebra o 70.º aniversário da premiação, o evento deixará temporariamente Paris e será realizado em Londres, na Inglaterra, em homenagem ao primeiro vencedor do troféu.

Na edição de 2025, o vencedor do prêmio foi o francês Ousmane Dembélé, atacante do Paris Saint-Germain (PSG).