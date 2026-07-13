Tem jogo da Copa hoje, segunda-feira, 13? Veja quando começam as semifinais

Jude Bellingham, da Inglaterra: seleção inglesa enfrenta a Argentina na semifinal (Alfredo ESTRELLA / AFP)
Repórter
Publicado em 13 de julho de 2026 às 12h54.
A Copa do Mundo de 2026 entra nesta segunda-feira, 13, em seu último dia sem partidas antes das semifinais.
Depois da definição das quartas de final, apenas quatro seleções continuam na disputa pelo título: França, Espanha, Inglaterra e Argentina.
Não. A Copa do Mundo não terá jogos nesta segunda-feira, 13. A competição será retomada na terça-feira, 14, com a primeira semifinal.
França e Espanha se enfrentam na terça-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos.
A França chegou à semifinal depois de eliminar Marrocos. A Espanha avançou ao vencer a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final.
As duas seleções começaram o Mundial entre as principais candidatas ao título e confirmaram o favoritismo ao longo da competição.
A outra vaga na final será decidida na quarta-feira, 15, também às 16h, no confronto entre Inglaterra e Argentina.
A seleção inglesa precisou da prorrogação para derrotar a Noruega por 2 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
A Argentina também definiu sua classificação no tempo extra. A atual campeã mundial venceu a Suíça por 3 a 1 e segue na disputa pelo quarto título de sua história.
Terça-feira, 14
Quarta-feira, 15
As seleções derrotadas nas semifinais disputarão o terceiro lugar no sábado, 18, às 18h.
A final da Copa do Mundo está marcada para domingo, 19, às 16h, e reunirá os vencedores dos confrontos entre França e Espanha e Inglaterra e Argentina.