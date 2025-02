'Efeito Taylor Swift': como a cantora gerou quase US$ 1 bilhão para a NFL

A cantora Taylor Swift pode não ser jogadora de futebol americano, mas, segundo estimativas, ela já rendeu cerca de US$ 1 bilhão para a National Football League (NFL) desde que começou a namorar o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, há mais de um ano.

Segundo a Apex Marketing, empresa especializada em publicidade e branding, o chamado “Taylor Swift Effect” impulsionou recordes de audiência, engajamento digital, vendas de produtos e até a composição do público da liga, especialmente entre mulheres e jovens.

De setembro de 2023 a janeiro de 2024, a presença da cantora nos jogos do Kansas City Chiefs criou US$ 366,7 milhões em valor para a liga. Já no ano seguinte, esse impacto cresceu ainda mais, atingindo US$ 634,3 milhões entre o fim da temporada de 2024 e o início de 2025.

O crescimento acelerado desse impacto evidencia como a relação entre cultura pop e esportes pode transformar mercados e atrair novos públicos. “O ‘Swift Effect’ e a consequente exposição midiática continuaram fortes para a NFL e os Chiefs antes mesmo do início da temporada de 2024”, afirmou Eric Smallwood, presidente da Apex Marketing, ao site MarketWatch. “Com os Chiefs vencendo mais jogos e tendo maior presença em transmissões nacionais, a cobertura da mídia se intensificou, especialmente com a presença de Taylor nos jogos.”

O crescimento da base de fãs femininas da NFL

Historicamente dominada pelo público masculino, a NFL viu um crescimento expressivo no engajamento de mulheres e jovens desde a chegada de Swift às arquibancadas dos jogos dos Chiefs.

Um dos indícios mais claros desse fenômeno foi o aumento das seguidoras femininas nas redes sociais da liga. Segundo a NFL, quase metade dos novos seguidores no TikTok em 2024 eram mulheres.

Outro dado marcante vem do Kansas City Chiefs, time de Kelce. A equipe revelou que, atualmente, 57% de sua base de fãs é composta por mulheres, um número significativamente maior do que a média da liga, que gira em torno de 46%.

Kelce também viu seu alcance crescer exponencialmente desde que começou a namorar a cantora. Antes de seu relacionamento com Swift se tornar público, o jogador tinha cerca de 2,7 milhões de seguidores no Instagram. Durante os playoffs de 2024, esse número mais do que dobrou, atingindo 5,39 milhões, e continuou crescendo até chegar a 6,7 milhões antes do Super Bowl de 2025.

Audiências recordes e engajamento

O impacto da cantora também se reflete nas audiências televisivas. Um dos exemplos mais expressivos foi a transmissão do jogo entre Kansas City Chiefs e New York Jets, pelo “Sunday Night Football” da NBC, em outubro de 2023. Na ocasião, Swift apareceu diversas vezes durante a transmissão, e os números mostram que sua presença atraiu um público novo:

O número de telespectadoras adolescentes (12 a 17 anos) cresceu 53% em relação à média dos três primeiros jogos da temporada .

. A audiência entre mulheres de 18 a 24 anos teve um aumento de 24%.

Mulheres com mais de 35 anos passaram a assistir aos jogos em maior número, com um crescimento de 34%.

A soma desses aumentos gerou uma audiência total de 29,4 milhões de espectadores para o jogo, muito acima da média de 19,9 milhões que o “Sunday Night Football” costumava registrar em 2022.

Esse fenômeno não se limitou a um jogo: ao longo de 2024, a audiência feminina da NFL entre adolescentes (12 a 17 anos) cresceu 8,1% em relação à temporada anterior.

"Taylor Bowl"

O impacto de Swift na NFL não se limita apenas aos números de audiência e redes sociais. A influência da cantora transformou a maneira como fãs – especialmente aqueles que não acompanhavam futebol americano antes – celebram o evento.

As festas temáticas do Super Bowl inspiradas na cantora, apelidadas de “Taylor Bowl”, se tornaram uma tendência viral no TikTok.

Nelas, fãs preparam comidas e drinks temáticos, decoram o ambiente com referências à carreira de Swift e assistem ao jogo como parte de sua “Super Bowl Era” – um trocadilho com a atual turnê da artista, "The Eras Tour".

Esse fenômeno ilustra como a presença de Swift ajudou a NFL a conquistar um público que antes não se interessava pelo campeonato.

Segundo Ian Trombetta, vice-presidente sênior de marketing social e de influenciadores da NFL, em entrevista ao MarketWatch, a liga já vinha trabalhando para atrair mais mulheres e jovens para o esporte, mas esse esforço foi impulsionado de maneira extraordinária por Swift.

“O crescimento do engajamento feminino e jovem já vinha acontecendo, mas a presença de Taylor Swift acelerou esse processo, especialmente no consumo de conteúdo nas redes sociais entre mulheres de 13 a 24 anos”, afirmou Trombetta.

Casamento no Super Bowl?

Se não bastasse toda a movimentação gerada por Swift na NFL, rumores sobre um possível pedido de casamento de Travis Kelce no pós-jogo do Super Bowl aumentaram ainda mais o engajamento dos fãs.

A especulação cresceu tanto que até mesmo Bill Simmons, renomado jornalista esportivo, opinou sobre a possibilidade.

Em alguns países, casas de apostas chegaram a permitir que fãs apostassem dinheiro na chance de Kelce pedir Swift em casamento logo após a partida.

Nos Estados Unidos, esse tipo de aposta não é permitido, mas o burburinho gerado pelo rumor tem contribuído para manter a NFL no centro das conversas culturais.

O 'Efeito Swift'

Swift já demonstrou sua capacidade de impactar mercados além da música. A "The Eras Tour" foi um dos maiores impulsionadores econômicos de 2023, movimentando cerca de US$ 5 bilhões globalmente e revitalizando economias locais por onde passou, além de ser a turnê mais lucrativa da história da música.

Agora, a NFL está colhendo os frutos desse mesmo efeito. Em 2024, o Super Bowl entre Chiefs e San Francisco 49ers foi o mais assistido da história dos Estados Unidos, com 123,7 milhões de espectadores.

Ainda não se sabe se o Super Bowl de 2025 superará esse recorde, mas a presença de Swift nas arquibancadas certamente pode ajudar a levar a audiência a um novo patamar.