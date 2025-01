Super Bowl 2025: conheça a história do Philadelphia Eagles 

Depois de entrar para a história da NFL ao registrar a maior pontuação de uma final da NFC (Conferência Nacional), os 55 a 23 contra o Washington Commanders, o Philadelphia Eagles garantiu sua classificação para o Super Bowl LIX, quando enfrentará o Kansas City Chiefs em 9 de fevereiro no Caesars Superdome, casa do New Orleans Saints.

Na campanha da temporada regular, os Eagles tiveram 14 vitórias e três derrotas, sendo um triunfo no jogo histórico realizado em São Paulo contra o Green Bay Packers em setembro.

O Philadelphia Eagles disputará o Super Bowl pela quinta vez na história. Até aqui, tem apenas um título: o de 2018, quando bateu o New England Patriots do lendário Tom Brady por 41 a 33. Na última aparição, em 2023, perdeu por 38 a 35 exatamente para os Chiefs, seus rivais desta edição.

A história dos Eagles

O time da Pensilvânia foi fundado em 1933 e seu nome era originalmente Frankford Yellow Jackets. Seus fundadores Bert Bell (idealizador do Draft) e Lud Wray receberam da NFL o direito de manter uma franquia na Filadélfia depois da falência dos Yellow Jackets, em 1931.

A equipe, que tem como cores principais o verde, o branco e o prata, joga desde 2003 no Lincoln Field, uma das arenas mais modernas da NFL. Os Eagles estão na divisão leste da Conferência Nacional.

Logo no primeiro ano de vida os Eagles enfrentaram o New York Giants, seu maior rival até hoje. O placar? Uma derrota histórica por 56 a 0.

Foram três títulos antes da união AFL-NFL (em 1970): 1948, 1949 e 1960. No Super Bowl foram quatro aparições, mas com uma única conquista, em 2018, ao bater ninguém menos que o New England Patriots, do lendário Tom Brady.

Entre as grandes lendas da franquia estão Reggie White, Brian Dawkins, Donovan McNabb e Chuck Bednarik.

A torcida é tida como uma das mais fanáticas e "chatas" com rivais da NFL.

Entre algumas curiosidades, em 1943, com a escassez de jogadores devido à Segunda Guerra Mundial, muitas equipes enfrentaram dificuldades para montar times.

Para lidar com isso, as franquias optaram por unir forças para formar equipes temporárias. Uma dessas foi o Steagles, união do Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers, rivais de Pensilvânia. O projeto não teve tanto sucesso, mas mesmo assim obteve mais vitórias que derrotas na temporada (5-4-1, o último número é de empate. Sim, é difícil acontecer, mas existe no futebol americano).

Essa aliança foi lembrada como exemplo de como a paixão pelo esporte pode ultrapassar a rivalidade.