Super Bowl: Chiefs venceu em 2024 e pode se tornar o 1º tricampeão consecutivo da NFL neste ano

No dia 11 de fevereiro de 2024, o Kansas City Chiefs conquistou o título do Super Bowl LVIII, em um dos jogos mais emocionantes da história da NFL.

Enfrentando o San Francisco 49ers no Allegiant Stadium, em Las Vegas, a equipe comandada por Andy Reid venceu por 25 a 22 na prorrogação, garantindo seu quarto troféu de Super Bowl e se tornando o primeiro time a conquistar títulos consecutivos desde os New England Patriots, em 2003 e 2004.

O duelo ficou marcado pelo equilíbrio e pela virada dramática nos segundos finais. Mas o que parecia ser o auge da equipe de Patrick Mahomes revelou-se apenas mais um capítulo de uma era dominante: os Chiefs voltaram à final da NFL em 2025, mostrando que ainda não terminaram sua dinastia.

O Super Bowl LVIII foi uma verdadeira batalha. Os 49ers começaram melhor, abrindo 10 a 3 no intervalo, mas os Chiefs reagiram na segunda etapa, empatando o confronto em 19 a 19 e levando a decisão para a prorrogação.

No tempo extra, San Francisco marcou um field goal, assumindo a liderança por 22 a 19. No entanto, quando restavam apenas 13 segundos no relógio, Patrick Mahomes conduziu a última campanha, finalizando com um passe para touchdown de Mecole Hardman, garantindo a vitória.

O fator Mahomes

Mais uma vez, Mahomes demonstrou por que é considerado um dos maiores quarterbacks da história. Na campanha decisiva, ele completou todos os seus passes, conduzindo os Chiefs a mais um título. Já o kicker Harrison Butker estabeleceu um recorde ao converter um field goal de 57 jardas, o mais longo da história do Super Bowl.

A vitória fez do Kansas City Chiefs o time mais dominante da NFL nos últimos anos, com três títulos em cinco temporadas. A equipe mostrou que sua supremacia não era passageira e que poderia continuar brigando no topo por muito tempo.

O caminho para mais um Super Bowl

Se vencer um Super Bowl já é difícil, chegar à final novamente no ano seguinte é ainda mais impressionante. Mas os Chiefs provaram que não estavam satisfeitos.

Após mais uma temporada de sucessos, a equipe garantiu vaga no Super Bowl de 2025, buscando o tricampeonato consecutivo – um feito que nenhuma equipe conseguiu desde os anos 1990. No dia 9 de fevereiro, o time do Kansas enfrenta o Eagles.

Além de consolidar sua dinastia, a presença dos Chiefs na final por mais um ano reforçou o domínio de Patrick Mahomes e Andy Reid na NFL, deixando a grande dúvida para o próximo jogo: eles conseguirão conquistar mais um título e marcar ainda mais seus nomes na história do esporte?