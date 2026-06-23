Sucessor de Modric? Quem é Martin Baturina, destaque da Croácia na Copa

A Croácia segue em busca de novos protagonistas para o futuro de sua seleção, e um dos nomes que mais despertam expectativa é Martin Baturina. Aos 23 anos, o meia ganhou destaque ao marcar contra a Inglaterra na estreia da Copa do Mundo de 2026 e reforçou a imagem de uma das principais apostas do futebol croata para os próximos anos.

O momento é simbólico. Enquanto Luka Modric disputa seu último Mundial, Baturina surge como representante da nova geração que deverá assumir o protagonismo da equipe nos próximos ciclos.

Comparações inevitáveis com Modric

As semelhanças entre os dois começam na formação. Assim como Modric, Baturina foi revelado pelo Dinamo Zagreb, clube responsável por desenvolver diversos talentos do futebol croata.

As comparações, porém, não são vistas pelo jovem como algo totalmente natural. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o jogador reconheceu a influência do veterano, mas ressaltou que possui características próprias dentro de campo.

"Não acho que haverá outro Modric; temos estilos diferentes. Mas provavelmente compartilho algumas qualidades com ele. Foi por isso que surgiram as comparações", afirmou.

Baturina também destacou a relação construída com o capitão da seleção ao longo dos últimos anos.

"Luka é um exemplo para qualquer jogador croata. Ele representa não só talento, mas também consistência, experiência, integridade e elegância. Ele é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, e me sinto muito privilegiado por poder compartilhar o campo com ele."

Tradição familiar no futebol

O futebol faz parte da história da família Baturina. Martin é filho de Mate Baturina, ex-jogador que atuou pela seleção croata nos anos 1990 e construiu parte da carreira no futebol suíço.

A ligação com o esporte também passa pelo irmão, Roko Baturina, atacante que atualmente joga na Dinamarca.

Depois de se destacar no Dinamo Zagreb, clube pelo qual disputou 165 partidas e marcou 22 gols, o meia deu um novo passo na carreira ao ser contratado pelo Como, da Itália.

A transferência o levou ao mesmo país onde Modric encerrou sua trajetória no Real Madrid para defender o Milan. Na primeira temporada pelo Como, Baturina contribuiu com quatro gols e três assistências.

Pela seleção principal da Croácia, o meia soma 16 partidas desde sua estreia. Com a despedida de Modric cada vez mais próxima, cresce a expectativa para saber se ele conseguirá transformar o rótulo de promessa em realidade e assumir o papel de principal articulador da equipe nacional.