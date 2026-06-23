Patrocínio aos uniformes dos árbitros chega à Copa do Mundo

O patrocínio aos uniformes dos árbitros, enfim, chegou à Copa do Mundo. Sempre muito rigorosa com a exposição de marcas, a Fifa permitiu nesta edição que a Rexona, uma das patrocinadoras oficiais da competição, colocasse uma logo embaixo das axilas das camisas.

A presença das três listras da Adidas no uniforme da arbitragem, atrelada ao sobrenome dos juízes às costas, também foi uma novidade. Algo que nunca havia acontecido na história dos Mundiais.

Em se tratando de Copa do Mundo, é uma inovação, mas também uma tendência do que já acontece em todo o mundo.

Uniforme dos árbitros também é propaganda?

As principais ligas do mundo não ficam atrás quando o assunto é patrocínio aos uniformes dos árbitros. Os valores não são divulgados pelas federações e empresas, mas estima-se que eles variem entre 200 e 300 mil euros, a depender da importância das competições.

"A Copa do Mundo deixou de ser apenas um evento esportivo. Hoje, ela reúne futebol, entretenimento, turismo e experiências premium. Com o aumento do interesse do público, todos os ativos da competição ganham relevância para as marcas, inclusive propriedades que antes tinham menor visibilidade, como os uniformes da arbitragem. Esse movimento reflete a expansão comercial da Copa e a valorização cada vez maior da experiência ao redor do evento", afirma Joaquim Lo Prete, General Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas.

Chama a atenção a diversidade das empresas do segmento nessas parcerias. A La Liga (Espanha) é a única entre as principais disputas em que a exposição está em duas propriedades do uniforme dos árbitros, nas mangas e costas, e ampliou o número de empresas; até a última temporada era apenas com a Würth, do ramo de produção e venda de materiais de fixação e montagem, e nesta atual fechou também com a BKT.

Já a Premier League (Inglaterra), que até 2024/25 tinha acordo com a EA Sports, de videogames, passou a contar a partir da última temporada com a logo da Huws Gray. A Serie A (Itália) possui parceria com a Net Insurance e a Lete. Já a Ligue 1 (França) é com a LaPoste, de serviços postais, enquanto a Bundesliga (Alemanha) é patrocinada pela Das Örtliche, empresa telefônica.

E no Brasil?

A partir de 2025, o Campeonato Brasileiro também entra na tendência com a Midea. Será a primeira vez que uma marca passa a figurar nas camisas dos árbitros na competição. No último ano, a TCL anunciou um patrocínio milionário para a Copa Libertadores da América e, além da aparição em placas nos campos de futebol e outdoors, o logo da empresa também passou a ser estampado nas camisas dos juízes.

Os Campeonatos Estaduais pelo Brasil também incorporam este movimento, especialmente em duas regiões. O principal deles está no Campeonato Mineiro. Pelo quinto ano consecutivo, a agência Heatmap, que é de Belo Horizonte, viabilizou parcerias que contribuíram para o fortalecimento do futebol local. Em 2026, marcas como GIROAgro, Valenet, Gazim, Rio Branco, MGL Leilões, Uniube, SestSenat e StartBet aparecem distribuídas em diferentes propriedades do torneio, como: uniformes da equipe de arbitragem, placas de campo, carrinho-maca, placa de substituição, bancos de reservas e backdrop de entrevistas.

“Com a chegada do VAR, os árbitros passaram a ocupar um tempo ainda maior nas transmissões. O Campeonato Mineiro tem crescido a cada ano e batido recordes de audiência nas transmissões e em médias de público. Todos os anos realizamos um trabalho minucioso e incansável para viabilizar parcerias que sejam positivas para a competição e para as marcas. Esse trabalho de mão dupla tem rendido ótimos resultados e estamos muito felizes por poder trabalhar de perto com a competição”, destaca Rene Salviano, CEO da Heatmap e especialista em patrocínios e ativações de marketing esportivo.

Para Leonardo Sodré, CEO do Grupo GIROAgro, que esteve no uniforme dos árbitros do Campeonato Mineiro neste ano, o investimento reforça a estratégia de crescimento da empresa e a abertura de novas frentes de atuação. Para Leonardo Sodré, CEO do Grupo GIROAgro, o investimento reforça a estratégia de crescimento da empresa e a abertura de novas frentes de atuação. "Pensamos em projetos que nos conectassem ao esporte por meio da exposição em propriedades que vão além das camisas dos clubes. O patrocínio dos uniformes dos árbitros traz uma visibilidade muito grande, mas queremos ir além disso ao ativar e conectar nossa marca as duas paixões nacionais: o agro e o futebol”, afirma.

Também se destaca nesta propriedade a principal competição estadual do país, o Paulistão, que neste ano bateu recorde de parcerias e tem estampado sete marcas: Quartzolit, FutFanatics, Placo, Unisa, Smart Fit, Brasilux e BIS.

Como será nos demais campeonatos brasileiros?

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, intermediou os contratos de patrocínio aos uniformes de arbitragem em competições pelo Brasil, como o Paulistão, com quatro empresas distintas.

“A arbitragem possui grande evidência durante o jogo de futebol, especialmente depois da criação do VAR. Por conta disso, diversas empresas que desejam investir em publicidade no meio esportivo optam pelo uniforme dos juízes. É algo positivo tanto para os organizadores do campeonato quanto para as companhias”, analisa.

Para especialistas e executivos do esporte, o espaço abre um leque de novas possibilidades, como ativações e receitas diversas.

"A visibilidade estratégica para as marcas nos uniformes dos árbitros é inegável. Ao contrário do que alguns podem temer, a presença de patrocínios não compromete a neutralidade dos árbitros – desde que bem regulamentada, como já ocorre nas principais ligas do mundo, onde a credibilidade do esporte segue intacta", diz Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios, com formação em Publicidade e Propaganda, com Especialização em Gestão e Negócios no Esporte.

Nos últimos anos, apesar de ser considerado o grande vilão das torcidas em qualquer jogo de futebol, sendo alvo constante de xingamentos e críticas, a equipe de arbitragem passou a ser vista pelas marcas como uma oportunidade de investimento e exposição, com a exploração cada vez maior do patrocínio nos uniformes destes profissionais.

"É uma forma de gerar conexão e novas receitas com todos os envolvidos no espetáculo do jogo, seja pela exposição comercial, mas principalmente pela possibilidade de criar novas ativações de marcas que querem fazer parte do momento esportivo. Os árbitros são parte fundamental do espetáculo, e acredito que o público saiba fazer a diferenciação destes patrocínios com a performance do árbitro na partida. O mercado vem evoluindo e consegue cada vez mais capitalizar esse potencial", corrobora Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

“A propriedade dos árbitros ainda é explorada mais como espaço publicitário de exposição simples do que sob o aspecto de uma real conexão que tais marcas estão buscando com a arbitragem que é um dos atores importantes do espetáculo e apesar de algumas vezes polêmica, é composta por seres humanos, profissionais que tem suas histórias, jornadas, batalhas que também poderiam ser contadas pelas marcas”, aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.