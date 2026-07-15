Virgínia, Neymar e agro: os trunfos da Edify no concorrido mercado de SC

Localizado de frente para a Meia Praia, o empreendimento Edify One, em Itapema, Santa Catarina, conta com 68 unidades residenciais – dois deles ocupados pelo jogador Neymar e pela influenciadora Virgínia Fonseca, respectivamente. As metragens variam de 260 metros quadrados a 420 metros quadrados, além de uma cobertura triplex de 966 metros quadrados. Valor Geral de Vendas (VGV) é estimado em R$ 650 milhões.

Além dos apartamentos, haverá uma área de lazer de 2.700 metros quadrados, incluindo piscina de transbordo, spa, pub, wine room, sala de jogos, espaço kids, área pet e academia com vista para o mar.

A unidade de Virgínia, por exemplo, ocupa um andar inteiro, com 400 metros quadrados, cinco suítes, elevadores com acesso direto e espaço dedicado a funcionários.

Embora o valor da negociação não tenha sido divulgado, apartamentos similares são anunciados por mais de R$ 20 milhões. Ela ficará instalada logo acima do apartamento de Neymar e Bruna Biancardi, em um projeto com entrega prevista para dezembro de 2028.

Embora a informação de que a influenciadora comprou um unidade no empreendimento tenha ganhado repercussão pública agora, a compra não é recente: foi realizada no fim de 2024.

A cobertura triplex oferece vista panorâmica da orla de Itapema, cidade que lidera o ranking do metro quadrado residencial mais caro do Brasil (Edify One/Divulgação)

À EXAME, Luiz Feitosa, um dos sócios da construtora Edify, afirma que a escolha de compradores com grande projeção nacional amplia naturalmente a visibilidade do empreendimento e funciona como uma "chancela espontânea para o projeto".

"São pessoas que têm acesso a imóveis de alto padrão em diferentes regiões do Brasil e do mundo e que fazem suas escolhas considerando fatores como localização, arquitetura, privacidade, segurança, conforto e potencial de valorização", afirma.

No entanto, a estratégia comercial não depende exclusivamente da presença de celebridades. Segundo Feitosa, o interesse dos compradores vai além, estando relacionado ao conjunto do projeto. "Localização frente-mar, apartamentos amplos, exclusividade, tecnologia, garagens planejadas para veículos de diferentes portes e uma estrutura de lazer e serviços voltada a um público de alta renda", garante.

No empreendimento, 70% dos investidores têm origem no agronegócio. “O produtor rural, especialmente aquele que construiu seu patrimônio com visão estratégica, vê os imóveis como instrumentos de preservação e expansão de capital. Ao contrário de aplicações financeiras expostas à volatilidade do mercado, o imóvel de alto padrão entrega segurança jurídica, proteção contra inflação e liquidez — principalmente em regiões com alta demanda, como o litoral norte de Santa Catarina", afirmou Luiz Feitosa em abril do ano passado à reportagem sobre como o agro tem financiado a efervescência imobiliária na cidade de Itapema.

A estrutura do luxo

O prédio de 45 pavimentos e 32 mil metros quadrados de área construída já ultrapassou o 40º andar e mantém o cronograma de entrega. A estrutura utiliza fundações de até 45 metros, mais de 14 mil metros cúbicos de concreto e testes de vento feitos na Europa.

O projeto também se destaca pelo planejamento da garagem: são 290 vagas distribuídas em cinco pavimentos, com dimensões, rampas e fluxos internos pensados para supercarros, SUVs, caminhonetes e veículos elétricos. Cada unidade terá carregador para carro elétrico já instalado e manual de manobrabilidade, garantindo que cada morador tenha experiência compatível com o padrão do apartamento.

"Todo o sistema de garagens foi desenvolvido pela GaragePlan para receber diferentes categorias de veículos, desde superesportivos rebaixados, como uma Ferrari, até caminhonetes de grande porte, como uma Hilux. O projeto considerou a inclinação das rampas, os raios de giro, a circulação e as áreas de manobra", explica Feitosa.

A cobertura triplex, com oito vagas, oferece vista panorâmica da orla de Itapema, cidade que atualmente lidera o ranking do metro quadrado residencial mais valorizado do Brasil, segundo o FipeZap.