Flamengo x Cruzeiro: horário, onde assistir e prováveis escalações

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne duas equipes que chegam embaladas após conquistas recentes em seus campeonatos estaduais.

A partida também marca um reencontro importante: o técnico Leonardo Jardim, atualmente no comando do Flamengo, volta a enfrentar o Cruzeiro poucos meses após deixar o clube mineiro.

Como chega o Flamengo para o confronto

O Rubro-negro chega ao confronto com moral logo após conquistar o Campeonato Carioca sobre o rival Fluminense.

Jardim pode promover mudanças na escalação devido ao desgaste físico da final do estadual. Jogadores como Lucas Paquetá, Everton Cebolinha e Gonzalo Plata aparecem como opções para iniciar a partida entre os titulares. O Mengão ocupa a 11ª colocação com apenas quatro pontos conquistados.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

O Cruzeiro também chega embalado após conquistar o Campeonato Mineiro, encerrando um jejum de sete anos sem o título estadual. A final contra o Atlético-MG foi marcada pela confusão entre jogadores após o apito final.

A equipe comandada por Tite tenta aproveitar o bom momento para buscar pontos fora de casa e ganhar posições nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, onde é vice-lanterna da competição.

Primeiro reencontro de Leonardo Jardim com o Cruzeiro

A partida desta quarta também marca o primeiro confronto de Leonardo Jardim contra o Cruzeiro desde que deixou o comando do clube mineiro, no fim da temporada passada. O treinador português assumiu o Flamengo após a polêmica demissão de Filipe Luís e reencontra a equipe que dirigiu recentemente, o que adiciona um elemento extra ao duelo no Maracanã.

Durante sua passagem pela equipe celeste, Jardim participou do processo de reconstrução do clube e ajudou a consolidar a base do elenco que hoje disputa a Série A. Agora no Rubro- Negro, o técnico enfrenta o ex-time em um momento diferente da carreira, liderando um elenco já consolidado e que vem de um ano magico em 2025.

Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão da TV Globo (Rio de Janeiro), Premiere e GE TV.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e de Arrascaeta; Plata, Cebolinha e Pedro.

Cruzeiro (Técnico: Tite)

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge.