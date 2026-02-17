Jogos de hoje, terça-feira, 17 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos da UEFA Champions League, com destaque para Benfica x Real Madrid, Borussia Dortmund x Atalanta e Monaco x PSG, movimentam o futebol europeu nesta terça-feira, 17 de fevereiro. A rodada também conta com partidas da Pré-Libertadores, da AFC Champions League Elite e da CONCACAF Champions Cup.

A programação do dia ainda inclui jogos da Copa da Argentina e das divisões inferiores do Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

AFC Champions League Elite

9h15 - Buriram United x Shanghai Shenhua - Disney+

13h - Al Sadd x Al Ittihad - ESPN 4 e Disney+

UEFA Champions League (playoffs das oitavas)

14h45 - Galatasaray x Juventus - TNT e HBO Max

17h - Benfica x Real Madrid - SBT, TNT e HBO Max

17h - Borussia Dortmund x Atalanta - Space e HBO Max

17h - Monaco x PSG - HBO Max

Campeonato Inglês

16h45 - Bristol City x Wrexham - ESPN e Disney+

17h - Blackpool x Mansfield - Disney+

Pré-Libertadores (segunda fase)

19h - Carabobo x Huachipato - Paramount+

21h - Liverpool-URU x Independiente Medellín - Paramount+

21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - ESPN e Disney+

Copa da Argentina

22h - River Plate x Ciudad de Bolívar - Xsports

CONCACAF Champions Cup

22h - Atlético Ottawa x Nashville - Disney+

0h - Real España x Los Angeles FC - Disney+

