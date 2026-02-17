Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 17 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 08h05.

Última atualização em 17 de fevereiro de 2026 às 08h08.

Os confrontos da UEFA Champions League, com destaque para Benfica x Real Madrid, Borussia Dortmund x Atalanta e Monaco x PSG, movimentam o futebol europeu nesta terça-feira, 17 de fevereiro. A rodada também conta com partidas da Pré-Libertadores, da AFC Champions League Elite e da CONCACAF Champions Cup.

A programação do dia ainda inclui jogos da Copa da Argentina e das divisões inferiores do Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

AFC Champions League Elite

  • 9h15 - Buriram United x Shanghai Shenhua - Disney+
  • 13h - Al Sadd x Al Ittihad - ESPN 4 e Disney+

UEFA Champions League (playoffs das oitavas)

  • 14h45 - Galatasaray x Juventus - TNT e HBO Max
  • 17h - Benfica x Real Madrid - SBT, TNT e HBO Max
  • 17h - Borussia Dortmund x Atalanta - Space e HBO Max
  • 17h - Monaco x PSG - HBO Max

Campeonato Inglês

  • 16h45 - Bristol City x Wrexham - ESPN e Disney+
  • 17h - Blackpool x Mansfield - Disney+

Pré-Libertadores (segunda fase)

  • 19h - Carabobo x Huachipato - Paramount+
  • 21h - Liverpool-URU x Independiente Medellín - Paramount+
  • 21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - ESPN e Disney+

Copa da Argentina

  • 22h - River Plate x Ciudad de Bolívar - Xsports

CONCACAF Champions Cup

  • 22h - Atlético Ottawa x Nashville - Disney+
  • 0h - Real España x Los Angeles FC - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid; veja horário

O jogo Benfica x Real Madrid terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max, às 17h.

Que horas é o jogo do PSG?

O jogo Monaco x PSG terá transmissão ao vivo no HBO Max, às 17h.

Qual canal irá passar o jogo do River Plate hoje?

O jogo River Plate x Ciudad de Bolívar terá transmissão ao vivo no Xsports, às 22h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 17 de fevereiro.

SBT

  • 17h - Benfica x Real Madrid - UEFA Champions League

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 17 de fevereiro.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 17 de fevereiro.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 16h45 - Bristol City x Wrexham - Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
  • 21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - Pré-Libertadores

ESPN 4

  • 13h - Al Sadd x Al Ittihad - AFC Champions League Elite

TNT

  • 14h45 - Galatasaray x Juventus - UEFA Champions League
  • 17h - Benfica x Real Madrid - UEFA Champions League

Space

  • 17h - Borussia Dortmund x Atalanta - UEFA Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 9h15 - Buriram United x Shanghai Shenhua - AFC Champions League Elite
  • 13h - Al Sadd x Al Ittihad - AFC Champions League Elite
  • 16h45 - Bristol City x Wrexham - Campeonato Inglês
  • 17h - Blackpool x Mansfield - Campeonato Inglês
  • 21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - Pré-Libertadores
  • 22h - Atlético Ottawa x Nashville - CONCACAF Champions Cup
  • 0h - Real España x Los Angeles FC - CONCACAF Champions Cup

HBO Max

  • 14h45 - Galatasaray x Juventus - UEFA Champions League
  • 17h - Benfica x Real Madrid - UEFA Champions League
  • 17h - Borussia Dortmund x Atalanta - UEFA Champions League
  • 17h - Monaco x PSG - UEFA Champions League

Paramount+

  • 19h - Carabobo x Huachipato - Pré-Libertadores
  • 21h - Liverpool-URU x Independiente Medellín - Pré-Libertadores

Xsports

  • 22h - River Plate x Ciudad de Bolívar - Copa da Argentina
