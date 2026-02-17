Jogos de hoje, terça-feira, 17 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos da UEFA Champions League, com destaque para Benfica x Real Madrid, Borussia Dortmund x Atalanta e Monaco x PSG, movimentam o futebol europeu nesta terça-feira, 17 de fevereiro. A rodada também conta com partidas da Pré-Libertadores, da AFC Champions League Elite e da CONCACAF Champions Cup.
A programação do dia ainda inclui jogos da Copa da Argentina e das divisões inferiores do Campeonato Inglês.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
AFC Champions League Elite
- 9h15 - Buriram United x Shanghai Shenhua - Disney+
- 13h - Al Sadd x Al Ittihad - ESPN 4 e Disney+
UEFA Champions League (playoffs das oitavas)
- 14h45 - Galatasaray x Juventus - TNT e HBO Max
- 17h - Benfica x Real Madrid - SBT, TNT e HBO Max
- 17h - Borussia Dortmund x Atalanta - Space e HBO Max
- 17h - Monaco x PSG - HBO Max
Campeonato Inglês
- 16h45 - Bristol City x Wrexham - ESPN e Disney+
- 17h - Blackpool x Mansfield - Disney+
Pré-Libertadores (segunda fase)
- 19h - Carabobo x Huachipato - Paramount+
- 21h - Liverpool-URU x Independiente Medellín - Paramount+
- 21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - ESPN e Disney+
Copa da Argentina
- 22h - River Plate x Ciudad de Bolívar - Xsports
CONCACAF Champions Cup
- 22h - Atlético Ottawa x Nashville - Disney+
- 0h - Real España x Los Angeles FC - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid; veja horário
O jogo Benfica x Real Madrid terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max, às 17h.
Que horas é o jogo do PSG?
O jogo Monaco x PSG terá transmissão ao vivo no HBO Max, às 17h.
Qual canal irá passar o jogo do River Plate hoje?
O jogo River Plate x Ciudad de Bolívar terá transmissão ao vivo no Xsports, às 22h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 17 de fevereiro.
SBT
- 17h - Benfica x Real Madrid - UEFA Champions League
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 17 de fevereiro.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 17 de fevereiro.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN
- 16h45 - Bristol City x Wrexham - Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - Pré-Libertadores
ESPN 4
- 13h - Al Sadd x Al Ittihad - AFC Champions League Elite
TNT
- 14h45 - Galatasaray x Juventus - UEFA Champions League
- 17h - Benfica x Real Madrid - UEFA Champions League
Space
- 17h - Borussia Dortmund x Atalanta - UEFA Champions League
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 9h15 - Buriram United x Shanghai Shenhua - AFC Champions League Elite
- 13h - Al Sadd x Al Ittihad - AFC Champions League Elite
- 16h45 - Bristol City x Wrexham - Campeonato Inglês
- 17h - Blackpool x Mansfield - Campeonato Inglês
- 21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - Pré-Libertadores
- 22h - Atlético Ottawa x Nashville - CONCACAF Champions Cup
- 0h - Real España x Los Angeles FC - CONCACAF Champions Cup
HBO Max
- 14h45 - Galatasaray x Juventus - UEFA Champions League
- 17h - Benfica x Real Madrid - UEFA Champions League
- 17h - Borussia Dortmund x Atalanta - UEFA Champions League
- 17h - Monaco x PSG - UEFA Champions League
Paramount+
- 19h - Carabobo x Huachipato - Pré-Libertadores
- 21h - Liverpool-URU x Independiente Medellín - Pré-Libertadores
Xsports
- 22h - River Plate x Ciudad de Bolívar - Copa da Argentina