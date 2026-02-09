Porto x Sporting: que horas e onde assistir ao jogo da Liga Portugal

Porto e Sporting se enfrentam nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, às 17h45 (horário de Brasília) no Estádio do Dragão, no Porto. A partida é válida pela 21ª rodada da Liga Portugal e terá transmissão ao vivo no ESPN e no Disney+ no Brasil.

O clássico reúne os dois primeiros colocados do campeonato. O Porto lidera a competição com 55 pontos, enquanto o Sporting aparece em segundo, com 51. Em caso de vitória, os donos da casa podem abrir sete pontos de vantagem; já uma derrota reduziria a diferença para apenas um ponto.

O Porto tenta se recuperar após sofrer sua primeira derrota na liga na rodada passada, quando perdeu por 2 a 1 para o Casa Pia fora de casa. Do outro lado, o Sporting vive grande fase, com seis vitórias consecutivas, e tem apenas uma derrota no campeonato, justamente no confronto do primeiro turno contra o Porto, em 30 de agosto de 2025.

Veja as prováveis escalações:

Porto (Técnico: Francesco Farioli)

Diogo Costa; Alberto, Thiago Silva, Bednaerk e Kiwior; Rosario, Froholdt e Gabri Veiga; Pepê, Borja Sainz e Samu.

Sporting (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio e Maxi; Hjulmand e João Simões; Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

