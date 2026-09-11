Convocado por Ancelotti, João Pedro é eleito o melhor jogador do mês na Premier League

O atacante João Pedro, do Chelsea, foi eleito o melhor jogador do mês de agosto da Premier League. Aos 24 anos, o brasileiro recebeu a premiação oficial após acumular participação direta em quatro gols em três partidas disputadas no período, somando dois gols e duas assistências que impulsionaram o clube londrino nas rodadas iniciais do Campeonato Inglês.

Na disputa pelo troféu individual, o atleta superou outros sete concorrentes indicados ao prêmio: Riccardo Calafiori (Arsenal), Rayan Cherki (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Mamadou Sangaré (Brentford), Konstantinos Tzolakis (Hull City) e Yoane Wissa (Newcastle). A conquista marca a primeira vez que João Pedro recebe a honraria na competição e encerra um jejum de quase dois anos sem jogadores do Chelsea no topo da premiação mensal — o último do clube a vencer havia sido Cole Palmer, em setembro de 2024.

O impacto do atacante ficou evidente logo na estreia oficial da temporada, na vitória por 3 a 2 sobre o Fulham, quando balançou as redes e serviu um companheiro com uma assistência. Seis dias depois, manteve o alto nível de produção no triunfo por 4 a 3 contra o Brighton, anotando mais um gol, outro passe decisivo e um gol contra na mesma partida eletrizante. No acumulado das estatísticas da temporada 2026/27 registradas pelo portal Transfermarkt, o desempenho ofensivo consolida o momento de afirmação e maturidade do jogador no exigente cenário do futebol europeu.

Convocação para a Seleção Brasileira

O rendimento destacado nas rodadas iniciais da Premier League garantiu a aparição do atleta na lista de confiança da comissão técnica da Seleção Brasileira. Na última quarta-feira, 9, o técnico Carlo Ancelotti incluiu João Pedro na relação de 26 convocados para a série de amistosos da Data Fifa de setembro e outubro, período em que o Brasil enfrentará as seleções da Austrália e da Índia.

Recorde e o poder das negociações internas na Premier League

A Premier League superou seu próprio teto financeiro ao movimentar cerca de 3,46 bilhões de libras — o equivalente a aproximadamente R$ 23,8 bilhões — durante a janela de transferências de meio de ano. O valor ultrapassa os pouco mais de 3 bilhões de libras gastos na temporada anterior, impulsionado pelo apetite dos vinte clubes da elite inglesa por grandes contratações. Um dado que evidencia a robustez financeira da liga é o crescimento das transações internas entre clubes do próprio campeonato, que saltaram de 30% para 38% do volume total de negócios realizados neste período.

O mercado de alto padrão foi marcado por transferências astronômicas, com quatro negociações ultrapassando individualmente a marca de 100 milhões de libras. O Manchester City liderou os investimentos ao desembolsar um total de 458 milhões de libras em reforços, destacando-se pelas aquisições do argentino Enzo Fernández, junto ao Chelsea por 125 milhões, e do volante Elliot Anderson, contratado do Nottingham Forest por 116 milhões. No mesmo patamar de cifras elevadas, o Chelsea garantiu Morgan Rogers por 117 milhões, o Liverpool investiu 107 milhões em Bradley Barcola e o Tottenham acertou a chegada de Sandro Tonali por 100 milhões.

O cenário de gastos agressivos não ficou restrito ao grupo de gigantes da competição, alcançando também os times recém-chegados à divisão principal. Dados do portal Transfermarkt apontam que os três clubes promovidos à elite — Ipswich, Coventry City e Hull City — investiram em conjunto mais de 400 milhões de libras para reforçar seus elencos e buscar competitividade na primeira divisão do Campeonato Inglês, consolidando a disparidade financeira em relação aos demais centros do futebol europeu.