Spaten Pro antecipa início das vendas após repercussão do lançamento

A Ambev antecipou o início das vendas de Spaten Pro, nova cerveja sem álcool da marca que contém 10 gramas de proteína por unidade. Anunciada em julho, a bebida começa a ser comercializada neste sábado, 22, em São Paulo, pelo Zé Delivery, e chega ao Rio de Janeiro na terça-feira, 25. A expansão para outras regiões do país será feita pela Amazon, ainda neste fim de semana.

A unidade da Spaten Pro será vendida por R$ 12,90. Segundo a Ambev, a decisão de antecipar a comercialização ocorreu após a repercussão do anúncio e a procura pela novidade antes mesmo de sua chegada ao mercado.

"A Spaten Pro foi anunciada e, rapidamente, o mercado já estava perguntando quando poderia experimentar. Quando uma inovação desperta esse nível de interesse antes mesmo de chegar às prateleiras, a melhor resposta que podemos dar é não fazer o consumidor esperar”, avalia Cinthia Klumpp, diretora de marcas premium da Ambev.

Premium e wellness

A chegada da Spaten Pro ocorre em um momento de expansão de segmentos do mercado cervejeiro, que busca atender consumidores interessados em alternativas às cervejas tradicionais. De acordo com dados compartilhados pela Ambev, a companhia registrou um aumento de mais de 20% no volume de vendas de cervejas premium no segundo trimestre de 2026.

No mesmo período, o volume do portfólio classificado pela companhia como Wellness, que reúne produtos sem glúten, com menos calorias ou zero álcool, cresceu mais de 60%.

A nova bebida combina as duas tendências ao trazer uma proposta sem álcool, com adição de proteína e associada ao estilo alemão Munich Dunkel. Desenvolvida no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da Ambev, no Rio de Janeiro, a cerveja é escura e traz notas de malte tostado, caramelo, baunilha e cacau.

Fight Night

A nova cerveja também será associada à terceira edição do Spaten Fight Night, evento de boxe promovido pela marca que será realizado em São Paulo em 29 de agosto. A Spaten Pro será a cerveja oficial da edição e estará presente em diferentes etapas da preparação dos atletas.

No domingo, 23, os lutadores participarão de um treino aberto ao público, 23, na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. A programação terá cinco combates, entre eles a luta de boxe entre Maurício Shogun e Glover Teixeira, dois nomes históricos do MMA.