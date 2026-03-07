Rafaela Silva conquista o ouro no Grand Prix de Judô da Áustria

O judô brasileiro vive um sábado, 7, de celebração com as conquistas no Grand Prix da Áustria. A campeã olímpica Rafaela Silva garantiu a medalha de ouro na categoria até 63kg, enquanto Daniel Cargnin faturou o bronze no peso até 73kg.

Com os resultados, o país chega a quatro pódios na competição. A preparação dos atletas é especialmente importante antes dos Jogos de Los Angeles.

Rafaela Silva, que já havia vencido o Grand Slam de Paris há um mês, demonstrou maturidade tática na final contra a kosovar Laura Fazliu. Após um início equilibrado com punições para ambos os lados, a brasileira conseguiu um yuko decisivo a pouco mais de um minuto do fim, garantindo o lugar mais alto do pódio.

A vitória deve impulsionar Rafaela para o top 5 do ranking mundial, um passo estratégico para assegurar a cabeça de chave em torneios futuros.

Já Daniel Cargnin fez uma estreia sólida na temporada. O brasileiro superou adversários da Áustria, Japão e Chipre antes de cair na semifinal para o britânico Ethan Nairne. Na disputa pelo bronze, venceu o compatriota Guilherme de Oliveira com um waza-ari. Para o judoca, o resultado é um indicativo positivo de sua evolução física e técnica após o período de treinamentos de início de ano.

Ranking e estratégia olímpica

O desempenho na Áustria é fundamental para a somatória de pontos no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF). Manter atletas como Rafaela Silva no topo da lista não apenas facilita os sorteios de chaves, mas também atrai patrocínios e investimentos para a Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

A consistência da equipe feminina, que também viu Gabriela Conceição levar o bronze no primeiro dia, compensa as recentes turbulências na comissão técnica da seleção.

A delegação brasileira ainda tem chances de ampliar o quadro de medalhas neste domingo, 8. Estão programadas as estreias de Beatriz Freitas, Giovanna Santos, Rafael Macedo, Marcelo Gomes e Giovani Ferreira.

O foco da CBJ é manter o ritmo de pódios para fechar a etapa europeia do circuito mundial com um saldo positivo.

