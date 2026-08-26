Spaten Fight Night 3: veja horários das lutas e onde assistir

O Spaten Fight Night 3 será realizado neste sábado, 29, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, com cinco lutas de boxe, judô e jiu-jítsu. O evento terá início às 19h30, enquanto os combates do card principal estão previstos a partir das 22h. A transmissão será feita por Globo, Combate, Globoplay e ge tv, com diferenças na programação de cada plataforma.

A terceira edição marca a entrada do judô e do jiu-jítsu na programação do evento, que já contava com o boxe. O card reúne atletas com títulos olímpicos e mundiais e terá como confronto principal Maurício Shogun e Glover Teixeira.

Maurício Shogun e Glover Teixeira, ex-campeões do UFC, vão se enfrentar no boxe após construírem suas carreiras profissionais principalmente no MMA, sigla em inglês para artes marciais mistas. Apesar de terem competido durante períodos coincidentes no MMA, os brasileiros não se enfrentaram em uma luta oficial na modalidade.

No judô, o Spaten Fight Night 3 terá dois confrontos. Rafaela Silva, campeã olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, enfrenta a mexicana Prisca Awiti, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Recebendo a medalha no pódio, a brasileira Beatriz Souza que venceu a israelense Raz Hershko e conquistou a medalha de ouro na categoria mais de 78kg. (Alexandre Loureiro/COB)

A segunda luta de judô coloca Beatriz Souza, campeã olímpica em Paris, em 2024, contra a israelense Raz Hershko. As duas se enfrentaram na final olímpica da categoria acima de 78 kg, quando a brasileira conquistou a medalha de ouro.

No jiu-jítsu, Nicholas Meregali enfrenta Felipe “Preguiça” Pena. Os dois brasileiros já disputaram outros confrontos ao longo de suas carreiras e voltam a dividir o tatame no evento em São Paulo.

O boxe também terá a luta entre Luan Medeiros e Juan Cruz. O confronto entre o brasileiro e o argentino vale o cinturão latino-americano dos leves da WBA Fedelatin, divisão regional da Associação Mundial de Boxe, a WBA.

Durante o evento, a Spaten, marca da Ambev, também apresenta a Spaten Pro, cerveja sem álcool e com proteína.

Horários das lutas do Spaten Fight Night 3

O primeiro combate do card principal da Spaten Fight Night está previsto para as 22h. As lutas seguintes, com exceção do duelo entre Rafaela Silva e Prisca Awiti, não têm horário fixo divulgado e começam após o término do confronto anterior.

22h — Nicholas Meregali x Felipe Pena (jiu-jítsu)

Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

(jiu-jítsu) Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube) 23h15 — Rafaela Silva x Prisca Awiti (judô)

Transmissão: Globo, Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

(judô) Transmissão: Globo, Combate, Globoplay e ge tv (YouTube) Após a luta 2 — Beatriz Souza x Raz Hershko (judô)

Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

(judô) Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube) Após a luta 3 — Luan Medeiros x Juan Cruz (boxe)

Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

(boxe) Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube) Após a luta 4 — Maurício Shogun x Glover Teixeira (boxe)

Transmissão: Globo, Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

Globo e Combate transmitem o confronto principal entre Shogun e Glover, enquanto Combate, Globoplay e ge tv acompanham todas as lutas do card principal.