Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil: veja a definição dos confrontos e mandos de campo

Durante o evento, serão definidos os confrontos, os mandos de campo e o chaveamento até a grande final

Copa do Brasil: veja os jogos das quartas de final (CBF/Divulgação)

Mateus Omena
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10h26.

Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 10h30.

Nesta terça-feira, 12, ocorre o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Neste procedimento, todos os times restantes serão colocados no mesmo pote, sem qualquer limitação para os confrontos. Além disso, serão sorteados os mandos de campo para os jogos de ida e volta, assim como a definição do trajeto até a semifinal e final.

Os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil ocorrerão na semana de 27 de agosto, e os de volta, na semana de 11 de setembro.

Após a disputa de 92 equipes (12 delas iniciando a partir da terceira fase), apenas oito times seguem na luta pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Entre os classificados, o Athletico é o único time que não disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. A última vez que uma equipe da Série B chegou às quartas de final da Copa do Brasil foi em 2020, com Cuiabá e América-MG.

Quatro clubes estão na competição desde a primeira fase (Athletico, Atlético-MG, Fluminense e Vasco), enquanto outros quatro ingressaram diretamente na terceira fase (Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro).

Assim como no sorteio das oitavas de final, os times não serão separados em potes, o que significa que não há restrições para os confrontos. A principal mudança para este sorteio das quartas de final será a definição do chaveamento dos times até a final.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Corinthians x Athletico-PR
  • Vasco x Botafogo

*Em atualização.

Premiação

Os clubes que avançaram às quartas de final da Copa do Brasil garantiram uma cota de R$ 4.740.750. Confira as premiações previstas para as equipes que conquistarem a vaga nas semifinais e na final:

  • Semifinal: R$ 9.922.500
  • Vice-campeão: R$ 33.075.000
  • Campeão: R$ 77.175.000

Calendário da Copa do Brasil

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Final: 2 e 9 de novembro.
