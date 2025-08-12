Corinthians registra o pior aproveitamento no Brasileirão desde o rebaixamento

O Corinthians encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2025 com uma campanha ainda mais preocupante do que a do ano em que foi rebaixado, gerando grande apreensão entre torcedores e especialistas.

Após 19 rodadas, o time somou apenas 22 pontos, fruto de cinco vitórias, sete empates e sete derrotas, ocupando a 13ª colocação da tabela e ficando perigosamente a apenas seis pontos do Vasco, que está na zona de rebaixamento.

Baixo aproveitamento e instabilidade no desempenho

Com um aproveitamento de 38,6%, esse desempenho está entre os piores da história do clube na era dos pontos corridos, algo alarmante para um time da tradição e das expectativas do Corinthians.

A campanha até aqui reflete uma instabilidade crônica, com dificuldades em estabelecer um padrão de jogo consistente, que venha a proporcionar vitórias decisivas e a tranquilidade necessária para seguir na competição.

O resultado mais recente, uma derrota por 2 a 1 para o Juventude, fora de casa, terminou o primeiro turno em um clima de frustração, evidenciando ainda mais a dificuldade do time em manter um desempenho estável.

O futebol apresentado não inspira confiança para a continuidade na Série A, especialmente com a chegada de adversários diretos no segundo turno.

Risco de rebaixamento e desafios para o futuro

Comparado ao ano do rebaixamento, a campanha de 2025 supera apenas marginalmente o desempenho daquele período, o que torna a situação ainda mais alarmante.

A diretoria, comissão técnica e jogadores precisam urgentemente implementar mudanças estruturais e táticas para evitar a repetição desse histórico negativo.

O risco de descenso está mais palpável do que nunca, e o Corinthians precisa de uma reação rápida para se afastar da zona da degola e reconquistar a confiança de sua torcida.