Sorteio das oitavas da Libertadores e Sul-Americana: veja os confrontos definidos até a final

Onze clubes brasileiros classificados aos mata-matas da Libertadores e da Sul-Americana conhecerão nesta segunda-feira seus caminhos rumo à glória eterna.

Na cidade de Luque, no Paraguai, a Conmebol realiza o sorteio dos confrontos das oitavas de final, que acontecerão entre 12 e 22 de agosto. Acompanhe ao vivo:

O sorteio da Sul-Americana abre o evento. Dentre os brasileiros classificados, só o Fluminense terminou a fase de grupos na primeira colocação e avançou direto às oitavas. Atlético-MG, Vasco, Grêmio e Bahia (classificado como um dos oito melhores terceiros da Libertadores) conhecerão seus adversários caso avancem nos playoffs, que serão disputados entre 16 e 23 de julho. Para o sorteio, os times foram divididos em dois potes, que formarão os confrontos.

Pote 1: Independiente-ARG, Unidversidad Católica-EQU, Huracán-ARG, Godoy Cruz-ARG, Mushuc Runa-EQU, Fluminense, Lanús-ARG e Cienciano-PER

Pote 2: Alianza Lima-PER ou Grêmio, San Antonio-BOL ou Once Caldas-COL, Atletico Bucaramanga-COL ou Atlético-MG, Bolivar-BOL ou Palestino-CHI, Bahia ou América de Cali-COL, Independiente del Valle-EQU ou Vasco, Universidad de Chile-CHI ou Guaraní-PAR e Central Córdoba-ARG ou Cerro Largo-URU

A final da Sul-Americana está marcada para 22 de novembro, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Esta será a primeira vez que a cidade receberá a final de um torneio continental.

Resultado das oitavas de final da Sul-Americana

GRÊMIO ou Alianza Lima-PER X Universidad Católica-EQU

Bolívar-BOL ou Palestino-CHI x Cienciano-PER

San Antonio-BOL ou Once Caldas x Huracán-ARG

BAHIA ou América de Cali-COL x FLUMINENSE

Central Córdoba-ARG ou Cerro Largo-URU x Lanús-ARG

Independiente del Valle-EQU ou VASCO x Mushuc Runa-EQU

Libertadores

Logo após, será a vez dos clubes participantes da principal competição continental descobrirem seus adversários. As equipes foram divididas em dois potes: o Pote 1 reúne os líderes de grupo, enquanto o Pote 2 inclui os times que avançaram na segunda colocação. Os confrontos ocorrerão entre clubes de potes diferentes. Entre os brasileiros, Palmeiras, São Paulo e Internacional estão no Pote 1, enquanto Botafogo, Flamengo e Fortaleza figuram no Pote 2. A divisão inicial dos grupos é a seguinte:

Pote 1: Estudiantes de La Plata (ARG), River Plate (ARG), LDU (EQU), São Paulo, Racing (ARG), Internacional, Palmeiras e Vélez Sarsfield (ARG)

Pote 2: Botafogo, Universitario (PER), Flamengo, Libertad (PAR), Fortaleza, Atlético Nacional (COL), Cerro Porteño (PAR) e Peñarol (URU)

A final da Libertadores está marcada para 29 de novembro, em Lima, Peru. A capital peruana sediará a decisão pela primeira vez em seis anos, desde o título do Flamengo na última edição realizada por lá.

Resultado da Libertadores