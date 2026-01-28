Sorteio da Copa do Brasil 2026: veja os confrontos das fases iniciais

Repórter
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15h50.
Última atualização em 28 de janeiro de 2026 às 16h08.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quarta-feira, 28 de janeiro, os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil durante sorteio realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento também determinou os mandos de campo da primeira fase do torneio.
Nesta etapa, os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro passam a integrar a competição, com a maioria estreando diretamente na segunda fase. A formação dos duelos segue a estrutura de cruzamento entre os oito potes previamente estabelecidos: A x H, B x G, C x F e D x E.
A CBF utilizou o Ranking Nacional de Clubes (RNC), como base para a distribuição das 88 equipes que compõem esta fase. Do total, 74 times foram posicionados conforme o critério 3 do regulamento, que considera o desempenho nos campeonatos estaduais, enquanto os outros 14 clubes serão os vencedores da primeira fase, completando os potes G e H.
O regulamento da Copa do Brasil estabelece três critérios de entrada para os participantes. Pelo critério 1, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro só entram a partir da quinta fase. Já o critério 2 contempla os campeões das copas regionais e os vencedores da Série C e Série D. O critério 3 abrange os times classificados via competições estaduais, responsáveis por formar as fases iniciais do torneio.
As partidas da segunda fase ocorrerão em jogo único, com datas previstas para 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.
Com confrontos diretos e sem jogos de ida e volta, os clubes precisam vencer para avançar à terceira fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição será nos pênaltis, conforme previsto pelo regulamento da CBF.
*Em atualização.