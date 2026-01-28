Sorteio da Copa do Brasil 2026: veja os confrontos das fases iniciais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quarta-feira, 28 de janeiro, os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil durante sorteio realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento também determinou os mandos de campo da primeira fase do torneio.

Nesta etapa, os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro passam a integrar a competição, com a maioria estreando diretamente na segunda fase. A formação dos duelos segue a estrutura de cruzamento entre os oito potes previamente estabelecidos: A x H, B x G, C x F e D x E.

Como funcionou o sorteio?

A CBF utilizou o Ranking Nacional de Clubes (RNC), como base para a distribuição das 88 equipes que compõem esta fase. Do total, 74 times foram posicionados conforme o critério 3 do regulamento, que considera o desempenho nos campeonatos estaduais, enquanto os outros 14 clubes serão os vencedores da primeira fase, completando os potes G e H.

O regulamento da Copa do Brasil estabelece três critérios de entrada para os participantes. Pelo critério 1, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro só entram a partir da quinta fase. Já o critério 2 contempla os campeões das copas regionais e os vencedores da Série C e Série D. O critério 3 abrange os times classificados via competições estaduais, responsáveis por formar as fases iniciais do torneio.

As partidas da segunda fase ocorrerão em jogo único, com datas previstas para 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Com confrontos diretos e sem jogos de ida e volta, os clubes precisam vencer para avançar à terceira fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição será nos pênaltis, conforme previsto pelo regulamento da CBF.

Veja os confrontos definidos para 2ª fase

América-MG x América-SE ou Tirol-CE

Ivenhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda-RJ

América-RN x Grêmio Sampaio-RR

Anápolis-GO x Cianorte-PR

Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport

Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou FC Pantanal-MS

Rio Branco-ES x Athletic-MG

Manauara-AM x Itabaiana-SE

Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN

Castanhal-PA x Guarani-SP

Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE

Ceilândia-DF x Jacuipense-BA

Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá

Novorizontino x Nacional-AM

Mixto-MT x Botafogo-PB

São Luiz-RS x Maranhão

Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP

Joinville-SC x CSA-AL

São Bernardo-SP x Atlético-BA

ASA-AL x Operário-MT

Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO

Tombense-MG x Oratório-AP

Caxias-RS x Guarani de Bagé-RS

Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO

Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA

Retrô-PE x Uberlândia-MG

Boavista-RJ x Maringá-PR

Trem-AP x Fluminense-PI

Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás

Baré-RR ou Madureira-RJ x ABC-RN

*Em atualização.