Sorteio da Copa do Brasil 2026: veja os confrontos das fases iniciais

Nesta etapa, os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro passam a integrar a competição,

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15h50.

Última atualização em 28 de janeiro de 2026 às 16h08.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quarta-feira, 28 de janeiro, os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil durante sorteio realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento também determinou os mandos de campo da primeira fase do torneio.

Nesta etapa, os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro passam a integrar a competição, com a maioria estreando diretamente na segunda fase. A formação dos duelos segue a estrutura de cruzamento entre os oito potes previamente estabelecidos: A x H, B x G, C x F e D x E.

Como funcionou o sorteio?

A CBF utilizou o Ranking Nacional de Clubes (RNC), como base para a distribuição das 88 equipes que compõem esta fase. Do total, 74 times foram posicionados conforme o critério 3 do regulamento, que considera o desempenho nos campeonatos estaduais, enquanto os outros 14 clubes serão os vencedores da primeira fase, completando os potes G e H.

O regulamento da Copa do Brasil estabelece três critérios de entrada para os participantes. Pelo critério 1, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro só entram a partir da quinta fase. Já o critério 2 contempla os campeões das copas regionais e os vencedores da Série C e Série D. O critério 3 abrange os times classificados via competições estaduais, responsáveis por formar as fases iniciais do torneio.

As partidas da segunda fase ocorrerão em jogo único, com datas previstas para 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Com confrontos diretos e sem jogos de ida e volta, os clubes precisam vencer para avançar à terceira fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição será nos pênaltis, conforme previsto pelo regulamento da CBF.

Veja os confrontos definidos para 2ª fase

  • América-MG x América-SE ou Tirol-CE
  • Ivenhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda-RJ
  • América-RN x Grêmio Sampaio-RR
  • Anápolis-GO x Cianorte-PR
  • Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
  • Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou FC Pantanal-MS
  • Rio Branco-ES x Athletic-MG
  • Manauara-AM x Itabaiana-SE
  • Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
  • Castanhal-PA x Guarani-SP
  • Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
  • Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
  • Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
  • Novorizontino x Nacional-AM
  • Mixto-MT x Botafogo-PB
  • São Luiz-RS x Maranhão
  • Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
  • Joinville-SC x CSA-AL
  • São Bernardo-SP x Atlético-BA
  • ASA-AL x Operário-MT
  • Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
  • Tombense-MG x Oratório-AP
  • Caxias-RS x Guarani de Bagé-RS
  • Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
  • Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
  • Retrô-PE x Uberlândia-MG
  • Boavista-RJ x Maringá-PR
  • Trem-AP x Fluminense-PI
  • Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
  • Baré-RR ou Madureira-RJ x ABC-RN

*Em atualização.

