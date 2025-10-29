CBF divulga datas e horários das semifinais da Copa do Brasil; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 29, as datas e horários da sexta rodada da Copa do Brasil.

Nessa rodada, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam, assim como Fluminense e Vasco, pelas semifinais do campeonato.

Corinthians X Cruzeiro

A primeira semifinal acontece na quarta-feira, 10 de dezembro, no Mineirão, às 21h30.

O jogo de volta acontece dia 14. Às 18 horas, o Corinthians receberá o Cruzeiro, na Neo Química Arena.

Fluminense X Vasco

Já a segunda semifinal será no dia 11 de dezembro, no Maracanã, às 20h.

A segunda partida também acontece dia 14, mas às 20h30, também no Maracanã.

A CBF informou que os horários das partidas foram definidos em comum acordo com clubes e levam em consideração o clima observado nessa época do ano.