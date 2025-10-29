CBF divulga datas e horários das semifinais da Copa do Brasil; confira

Copa do Brasil: confira datas, horários e locais das semifinais (Yasuyoshi Chiba/Getty Images)
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 20h23.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 29, as datas e horários da sexta rodada da Copa do Brasil.
Nessa rodada, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam, assim como Fluminense e Vasco, pelas semifinais do campeonato.
A primeira semifinal acontece na quarta-feira, 10 de dezembro, no Mineirão, às 21h30.
O jogo de volta acontece dia 14. Às 18 horas, o Corinthians receberá o Cruzeiro, na Neo Química Arena.
Já a segunda semifinal será no dia 11 de dezembro, no Maracanã, às 20h.
A segunda partida também acontece dia 14, mas às 20h30, também no Maracanã.
A CBF informou que os horários das partidas foram definidos em comum acordo com clubes e levam em consideração o clima observado nessa época do ano.