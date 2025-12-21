Esporte

Copa do Brasil 2025: veja quanto o campeão pode receber

Em 2024, o Flamengo entrou na terceira fase e conquistou o título, acumulando cerca de R$ 93 milhões

Copa do Brasil (CBF/Divulgação)

Copa do Brasil (CBF/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 08h32.

Vasco e Corinthians se enfrentam no Maracanã neste domingo, a partir das 18h, para saber quem ficará com o título da Copa do Brasil de 2025. Como o jogo de ida em Itaquera ficou no 0 a 0, quem vencer ficará com o caneco. Em caso novo empate, o campeão será conhecido depois da disputa de pênaltis.

As duas equipes não pensam apenas em levantar a taça da Copa do Brasil. Querem também engordar seus cofres, já que o torneio é o que mais distribui dinheiro no calendário do futebol brasileiro.

O caminho milionário

Somando as cotas de premiação até o título, um clube que iniciou desde a primeira fase, como é o caso do Vasco, pode ultrapassar a marca de R$ 100 milhões em receitas geradas pelo torneio. O montante não considera eventuais bônus comerciais e bilheteria. Já o Corinthians entrou na 3ª fase, que pode ser considerada uma boa 'coincidência'.

Em 2024, o Flamengo entrou na terceira fase e conquistou o título, acumulando cerca de R$ 93 milhões.

Valores das cotas financeiras da Copa do Brasil 2025

FaseGrupo I (Série A)Grupo II (Série B)Grupo III (Série C, D e outros)
1ª Fase (80 clubes)R$ 1.543.500R$ 1.378.125R$ 830.000
2ª Fase (40 clubes)R$ 1.874.250R$ 1.543.500R$ 1.000.000
3ª Fase (32 clubes)R$ 2.315.250R$ 2.315.250R$ 2.315.250
Oitavas de FinalR$ 3.638.250R$ 3.638.250R$ 3.638.250
Quartas de FinalR$ 4.740.750R$ 4.740.750R$ 4.740.750
SemifinalR$ 9.922.500R$ 9.922.500R$ 9.922.500
Final (vice-campeão)R$ 33.075.000R$ 33.075.000R$ 33.075.000
Final (campeão)R$ 77.175.000R$ 77.175.000R$ 77.175.000
