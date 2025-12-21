Copa do Brasil 2025: veja quanto o campeão pode receber

Copa do Brasil (CBF/Divulgação)
Repórter
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 08h32.
Vasco e Corinthians se enfrentam no Maracanã neste domingo, a partir das 18h, para saber quem ficará com o título da Copa do Brasil de 2025. Como o jogo de ida em Itaquera ficou no 0 a 0, quem vencer ficará com o caneco. Em caso novo empate, o campeão será conhecido depois da disputa de pênaltis.
As duas equipes não pensam apenas em levantar a taça da Copa do Brasil. Querem também engordar seus cofres, já que o torneio é o que mais distribui dinheiro no calendário do futebol brasileiro.
Somando as cotas de premiação até o título, um clube que iniciou desde a primeira fase, como é o caso do Vasco, pode ultrapassar a marca de R$ 100 milhões em receitas geradas pelo torneio. O montante não considera eventuais bônus comerciais e bilheteria. Já o Corinthians entrou na 3ª fase, que pode ser considerada uma boa 'coincidência'.
Em 2024, o Flamengo entrou na terceira fase e conquistou o título, acumulando cerca de R$ 93 milhões.
|Fase
|Grupo I (Série A)
|Grupo II (Série B)
|Grupo III (Série C, D e outros)
|1ª Fase (80 clubes)
|R$ 1.543.500
|R$ 1.378.125
|R$ 830.000
|2ª Fase (40 clubes)
|R$ 1.874.250
|R$ 1.543.500
|R$ 1.000.000
|3ª Fase (32 clubes)
|R$ 2.315.250
|R$ 2.315.250
|R$ 2.315.250
|Oitavas de Final
|R$ 3.638.250
|R$ 3.638.250
|R$ 3.638.250
|Quartas de Final
|R$ 4.740.750
|R$ 4.740.750
|R$ 4.740.750
|Semifinal
|R$ 9.922.500
|R$ 9.922.500
|R$ 9.922.500
|Final (vice-campeão)
|R$ 33.075.000
|R$ 33.075.000
|R$ 33.075.000
|Final (campeão)
|R$ 77.175.000
|R$ 77.175.000
|R$ 77.175.000