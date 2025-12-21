Copa do Brasil 2025: veja quanto o campeão pode receber

Vasco e Corinthians se enfrentam no Maracanã neste domingo, a partir das 18h, para saber quem ficará com o título da Copa do Brasil de 2025. Como o jogo de ida em Itaquera ficou no 0 a 0, quem vencer ficará com o caneco. Em caso novo empate, o campeão será conhecido depois da disputa de pênaltis.

As duas equipes não pensam apenas em levantar a taça da Copa do Brasil. Querem também engordar seus cofres, já que o torneio é o que mais distribui dinheiro no calendário do futebol brasileiro.

O caminho milionário

Somando as cotas de premiação até o título, um clube que iniciou desde a primeira fase, como é o caso do Vasco, pode ultrapassar a marca de R$ 100 milhões em receitas geradas pelo torneio. O montante não considera eventuais bônus comerciais e bilheteria. Já o Corinthians entrou na 3ª fase, que pode ser considerada uma boa 'coincidência'.

Em 2024, o Flamengo entrou na terceira fase e conquistou o título, acumulando cerca de R$ 93 milhões.

Valores das cotas financeiras da Copa do Brasil 2025