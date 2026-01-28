Corinthians vai enfrentar o Arsenal na final do Mundial de Clubes Feminino

Corinthians vence Cruzeiro e conquista heptacampeonato no Brasileirão Feminino (Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17h05.
O Corinthians venceu o Gotham FC nesta quarta-feira, 28, por 1 a 0, e garantiu vaga na final do Mundial de Clubes Feminino.
O clube vai disputar o título com o Arsenal no próximo domingo, 1º, às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
O Arsenal se classificou para a final após derrotar o ASFAR por 6x0 na tarde desta quarta-feira.
O Corinthians chegou ao Mundial Feminino após conquistar a Libertadores Feminina de 2025, resultado que garantiu ao clube mais uma participação em torneio internacional.
Antes da final, o torneio terá a decisão do terceiro lugar, programada para 11h45 (horário de Brasília), também no Emirates Stadium.
