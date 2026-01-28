Esporte

Corinthians vai enfrentar o Arsenal na final do Mundial de Clubes Feminino

Equipe brasileira venceu o Gothan FC pela semifinal e agora joga no domingo, 1º de fevereiro

Corinthians vence Cruzeiro e conquista heptacampeonato no Brasileirão Feminino (Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF/Reprodução)

Corinthians vence Cruzeiro e conquista heptacampeonato no Brasileirão Feminino (Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17h05.

O Corinthians venceu o Gotham FC nesta quarta-feira, 28, por 1 a 0, e garantiu vaga na final do Mundial de Clubes Feminino.

O clube vai disputar o título com o Arsenal no próximo domingo, 1º, às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

O Arsenal se classificou para a final após derrotar o ASFAR por 6x0 na tarde desta quarta-feira.

O Corinthians chegou ao Mundial Feminino após conquistar a Libertadores Feminina de 2025, resultado que garantiu ao clube mais uma participação em torneio internacional.

Quando e onde será a final do Mundial?

A final do Mundial Feminino de Clubes está marcada para domingo, 1º, às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Disputa do terceiro lugar

Antes da final, o torneio terá a decisão do terceiro lugar, programada para 11h45 (horário de Brasília), também no Emirates Stadium.

Quem será o adversário do Corinthians?

O adversário do Corinthians na final será o time inglês Arsenal.

Acompanhe tudo sobre:CorinthiansFutebolFutebol feminino

Mais de Esporte

Sorteio da Copa do Brasil 2026: veja os confrontos das fases iniciais

Flamengo fecha com Paquetá por R$ 260 mi, a maior contratação do Brasil

Brasileirão: que horas é o jogo do Corinthians hoje e onde assistir

Manchester City x Galatasaray: onde assistir e horário pela Champions League

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa se afasta da máxima após manutenção de juros nos EUA

Carreira

Fazer amigos no trabalho está mais difícil — mas esses 7 hábitos tornam isso possível

Apresentado por GOVERNO DE SANTA CATARINA

Ondas gigantes colocam Santa Catarina na rota global do surfe

Tecnologia

A CEO do Hinge veio ao Brasil defender uma tese rara: sucesso é o usuário deletar o app