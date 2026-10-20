De filmes a séries: 10 inspirações de fantasias de Halloween para casais ou grupos

O Halloween, celebrado em 31 de outubro, é a desculpa perfeita para soltar a criatividade e apostar em uma fantasia divertida. Para quem vai curtir a data a dois ou com a galera, vale se inspirar em personagens icônicos de filmes, séries e desenhos, referências da cultura pop ou até nos clássicos do terror.

A escolha pode seguir um tema em comum, como uma série ou um filme, ou apostar no contraste entre personagens. Também é possível montar fantasias simples com roupas que já estão no guarda-roupa e complementar o visual com maquiagem e acessórios. Confira algumas opções:

Fantasias de Halloween para casais

1. Wandinha e Enid

Inspirada na série "Wandinha", a combinação funciona para casais ou amigos que querem explorar o contraste entre os personagens. O visual pode reunir o vestido preto e as tranças de Wandinha com as roupas coloridas características de Enid.

2. Coringa e Arlequina

A dupla da DC Comics é uma opção para quem gosta de personagens com uma estética mais sombria. Maquiagem marcante, roupas coloridas e acessórios ajudam a reproduzir as diferentes versões dos vilões.

3. Mortícia e Gomez Addams

Para uma fantasia elegante e gótica, o casal da Família Addams é uma escolha clássica. Vestidos pretos, cabelo escuro e roupas sociais ajudam a compor os personagens sem exigir muitos acessórios.

4. Barbie e Ken

Quem prefere uma fantasia mais divertida pode apostar nos protagonistas de "Barbie". A dupla permite recriar diferentes looks do filme, desde as roupas em tons de rosa até as combinações esportivas e retrô.

5. Cosmo e Wanda

A dupla de fadas madrinhas é uma opção divertida para casais que querem fugir das fantasias tradicionais de terror. Roupas nas cores verde e rosa, cabelos combinando e acessórios como varinhas mágicas ajudam a recriar os personagens da animação.

Fantasias de Halloween para grupos de amigos

6. Mistério S/A

O grupo de investigadores de mistérios é uma alternativa para quem busca uma fantasia reconhecível e fácil de adaptar. Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby-Doo formam uma equipe completa, mas a ideia também funciona com menos participantes.

7. Os Caça-Fantasmas

Inspirada na franquia "Os Caça-Fantasmas", a fantasia combina macacões em tons de bege ou cáqui com mochilas que simulam os equipamentos usados para capturar entidades sobrenaturais.

8. As emoções de "Divertida Mente"

Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho oferecem uma opção colorida para grupos. Cada participante pode representar uma emoção com roupas de uma cor específica, facilitando a montagem dos looks.

9. As Meninas Superpoderosas

Florzinha, Lindinha e Docinho são perfeitas para um trio que quer apostar em uma fantasia inspirada na animação. Vestidos nas cores rosa, azul e verde, combinados com meias e sapatos pretos, ajudam a identificar cada personagem.

10. "Stranger Things"

Para grupos maiores, a série "Stranger Things" oferece várias opções de personagens para reproduzir. Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Max e Steve estão entre as possibilidades, com looks inspirados nos anos 1980, camisetas estampadas, jaquetas jeans e acessórios característicos da produção.