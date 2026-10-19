Esporte

Cristiano Ronaldo recebe suspensão de 30 dias após deixar seleção de Portugal

Conselho de Disciplina da entidade considerou "totalmente procedente" a acusação contra o atacante, que deixou a concentração em 30 de setembro após desavenças com o técnico Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo: português já cumpriu 19 dias da punição (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Cristiano Ronaldo: português já cumpriu 19 dias da punição (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20h26.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Cristiano Ronaldo foi suspenso por 30 dias nesta segunda-feira, 19, por deixar sem autorização a concentração da seleção portuguesa em 30 de setembro. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), entidade responsável pela punição, também aplicou multa de 255 euros. O atacante deve cumprir a suspensão até o fim de outubro e estará liberado antes da próxima data Fifa.

Cristiano Ronaldo foi suspenso por 30 dias por deixar a concentração da seleção portuguesa sem autorização. A punição foi anunciada nesta segunda-feira, 19, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que também aplicou uma multa de 255 euros, pouco mais de R$ 1.400.

O Conselho de Disciplina da entidade considerou "totalmente procedente" a acusação contra o atacante, que deixou a concentração em 30 de setembro após desavenças com o técnico Jorge Jesus.

A suspensão corresponde à punição mínima prevista no regulamento da FPF, que estabelece afastamento de um a seis meses para jogadores que abandonam a seleção. A contagem começou em 1º de outubro, quando Cristiano ficou automaticamente suspenso após deixar a equipe na véspera da partida contra a Dinamarca, pela Liga das Nações da Uefa.

Com isso, o português já cumpriu 19 dias da punição e deve encerrar o período de suspensão no fim de outubro. Ele estará liberado antes da próxima data Fifa, em meados de novembro, quando Portugal enfrentará novamente a Dinamarca, no dia 14, e jogará contra o País de Gales, no dia 16, pela Liga das Nações.

Na decisão, o Conselho de Disciplina também considerou o "arrependimento" demonstrado pelo jogador em um comunicado publicado em 6 de outubro. Na ocasião, Cristiano Ronaldo reconheceu o erro e afirmou estar disposto a aceitar uma punição.

'Perguntas frequentes'

Por que Cristiano Ronaldo foi suspenso? ＋

Cristiano Ronaldo foi suspenso por deixar sem autorização a concentração da seleção portuguesa em 30 de setembro, após desavenças com o técnico Jorge Jesus. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol considerou a acusação “totalmente procedente”.

Qual foi a punição aplicada a Cristiano Ronaldo? ＋

A Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Cristiano Ronaldo por 30 dias e aplicou multa de 255 euros, pouco mais de R$ 1.400. A suspensão corresponde à punição mínima prevista no regulamento da entidade.

Quando termina a suspensão de Cristiano Ronaldo? ＋

A suspensão deve terminar no fim de outubro, pois a contagem começou em 1º de outubro. Quando a punição foi anunciada, Cristiano Ronaldo já havia cumprido 19 dias de afastamento.

Cristiano Ronaldo poderá jogar na próxima data Fifa? ＋

Sim. Cristiano Ronaldo estará liberado antes da próxima data Fifa, em meados de novembro, quando Portugal enfrentará a Dinamarca no dia 14 e o País de Gales no dia 16 pela Liga das Nações.

O arrependimento de Cristiano Ronaldo influenciou a decisão? ＋

Sim. O Conselho de Disciplina considerou o “arrependimento” demonstrado por Cristiano Ronaldo em comunicado publicado em 6 de outubro, no qual o jogador reconheceu o erro e afirmou que aceitaria uma punição.

Acompanhe tudo sobre:Cristiano RonaldoFutebol

Mais de Esporte

Time do interior de SP campeão em cima do Palmeiras oficializa SAF com Ronaldo e Roberto Carlos

GP de São Paulo 2026: Iza e Matuê vão se apresentar na Fanzone da Fórmula 1

Santos vira sobre o Fluminense no Maracanã e entra na briga por vaga na Libertadores

João Fonseca deve terminar 2026 fora do top 40 do ranking da ATP

Mais na Exame

Brasil

Nova vacina contra pneumonia protege contra 21 tipos de bactéria; veja quem pode tomar

ExameLab

Músicas de IA no Spotify: aprenda a identificar e limpar o seu feed

Pop

'Big Bang Theory quase não saiu' e 'anos sombrios com Charlie Sheen': os segredos de Chuck Lorre

Mundo

Aprovação de Trump atinge menor ponto histórico e chega a 31%, diz nova pesquisa