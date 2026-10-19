Cristiano Ronaldo recebe suspensão de 30 dias após deixar seleção de Portugal

RESUMO ＋ Cristiano Ronaldo foi suspenso por 30 dias nesta segunda-feira, 19, por deixar sem autorização a concentração da seleção portuguesa em 30 de setembro. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), entidade responsável pela punição, também aplicou multa de 255 euros. O atacante deve cumprir a suspensão até o fim de outubro e estará liberado antes da próxima data Fifa.

Cristiano Ronaldo foi suspenso por 30 dias por deixar a concentração da seleção portuguesa sem autorização. A punição foi anunciada nesta segunda-feira, 19, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que também aplicou uma multa de 255 euros, pouco mais de R$ 1.400.

O Conselho de Disciplina da entidade considerou "totalmente procedente" a acusação contra o atacante, que deixou a concentração em 30 de setembro após desavenças com o técnico Jorge Jesus.

A suspensão corresponde à punição mínima prevista no regulamento da FPF, que estabelece afastamento de um a seis meses para jogadores que abandonam a seleção. A contagem começou em 1º de outubro, quando Cristiano ficou automaticamente suspenso após deixar a equipe na véspera da partida contra a Dinamarca, pela Liga das Nações da Uefa.

Com isso, o português já cumpriu 19 dias da punição e deve encerrar o período de suspensão no fim de outubro. Ele estará liberado antes da próxima data Fifa, em meados de novembro, quando Portugal enfrentará novamente a Dinamarca, no dia 14, e jogará contra o País de Gales, no dia 16, pela Liga das Nações.

Na decisão, o Conselho de Disciplina também considerou o "arrependimento" demonstrado pelo jogador em um comunicado publicado em 6 de outubro. Na ocasião, Cristiano Ronaldo reconheceu o erro e afirmou estar disposto a aceitar uma punição.