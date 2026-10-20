OpenAI avança nos códigos antigos que ainda movem bancos

RESUMO ＋ A OpenAI apresentou avanços em programação, com 97,9% em um teste próprio de migração de COBOL. A linguagem continua presente em serviços financeiros. Atualizar esses sistemas exige preservar regras de negócio acumuladas por décadas. IBM e Anthropic também disputam esse mercado.

A OpenAI divulgou na segunda-feira, 19, avanços de inteligência artificial em COBOL, Fortran e Visual Basic, linguagens de programação antigas. Elas permanecem em uso depois de décadas de mudanças na informática.

Segundo a empresa, o GPT-6.1 Sol acertou 97,9% das tarefas em uma avaliação de migração de COBOL. O teste mede se a IA consegue reescrever um programa em outra linguagem sem alterar seu funcionamento.

O interesse está nos sistemas que operam longe dos olhos do consumidor. O COBOL foi desenvolvido para processar dados de negócios e continua em aplicações financeiras, administrativas e de governos. A interface do aplicativo pode mudar, enquanto parte do trabalho nos bastidores segue apoiada nesses programas.

Por que códigos tão antigos continuam funcionando

Um sistema legado é um programa herdado de gerações anteriores de tecnologia que a organização ainda utiliza. Muitas vezes, ele reúne regras de funcionamento do negócio que foram incorporadas ao longo de anos. Substituí-lo exige entender esse histórico e as conexões com outros sistemas.

O desafio é antigo. Há mais de 10 anos, em 2014, a EXAME já mostrava iniciativas para converter aplicações de COBOL para Java. A promessa era facilitar a manutenção e abrir caminho para novos ambientes de computação, preservando a lógica original.

A falta de especialistas também pesa. Em relatório de 2025, o GAO, órgão de fiscalização do governo americano, apontou dificuldades para encontrar profissionais capazes de manter sistemas antigos. Entre os casos mais críticos estavam programas do Tesouro que dependiam de COBOL e de outra linguagem antiga, o Assembly.

O que os testes mostram

Além da migração, a OpenAI publicou o MultiLangBench, uma avaliação cujo código está disponível no GitHub. Nela, a IA precisa construir uma versão funcional do SQLite, software usado para organizar e consultar dados.

O programa recebe uma base de dados e uma instrução, executa a tarefa e entrega o resultado. A comparação com o SQLite original verifica se a resposta está correta. É uma forma de avaliar software funcionando, em vez de olhar apenas se o texto do código parece adequado.

Os resultados divulgados são de avaliações criadas pela própria OpenAI. Não representam uma validação independente nem garantem o mesmo desempenho em sistemas de bancos.

Uma diferença pequena pode ser relevante: a OpenAI cita o risco de uma conversão arredondar valores que o programa original apenas cortava. O código pode funcionar e produzir contas diferentes.

Um programa que roda sem travar ainda pode entregar o resultado errado.

Quem disputa a modernização desses sistemas

A Anthropic também apresenta o Claude Code como ferramenta para analisar programas antigos, documentar suas regras e ajudar na conversão para linguagens como Java e Python. A disputa pela modernização do COBOL já ganhou espaço no mercado de IA.

A IBM, fornecedora tradicional desses ambientes, oferece recursos de IA para explicar e reorganizar código. A companhia ressalta que modernizar envolve também integração, dados e segurança. Trocar a linguagem é uma das alternativas, e há caminhos que preservam o COBOL.

No Brasil, o peso do legado aparece no orçamento de tecnologia das empresas. Uma pesquisa da TQI, Fundação Dom Cabral e Integratum, divulgada pela EXAME em setembro, encontrou 76% das 51 organizações consultadas destinando ao menos 70% desse orçamento à manutenção de ambientes existentes. A amostra tinha forte presença de grandes empresas. É nesse trabalho de manutenção que a programação com IA tenta ganhar espaço.