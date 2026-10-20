RESUMO ＋ Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Espírito Santo, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Pazolini registra 46% das intenções de voto, contra 43% de Ferraço. Nos votos válidos, os percentuais são de 52% e 48%, respectivamente. O levantamento também mostra que 89% dos eleitores afirmam já ter definido o voto, enquanto a margem de erro é de dois pontos percentuais.

A disputa pelo segundo turno do governo do Espírito Santo está acirrada, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. O candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) marca 46% das intenções de voto no cenário estimulado, enquanto Ricardo Ferraço (MDB) aparece com 43%. Considerando a margem de erro de 2 pontos, eles estão tecnicamente empatados.

Votos brancos e nulos neste cenário chegam a 8%, e 3% não sabem responder. Quando convertidos para os votos válidos, que excluem brancos e nulos, Pazolini atinge 52% contra 48% de Ferraço.

Na simulação espontânea, quando os eleitores escolhem sem o auxílio de uma lista, Pazolini pontua com 45% e o governador registra 42%.

Há espaço para mudanças?

Os dados de rejeição indicam que ambos os nomes possuem baixa resistência no estado. Pazolini é rejeitado por 25% dos entrevistados, ao passo que Ferraço possui 22% de rejeição. O levantamento aponta ainda que 16% rejeitam ambos, enquanto o expressivo número de 37% afirma não rejeitar nenhum dos candidatos.

A pesquisa também evidencia uma corrida eleitoral sedimentada, mas com certa margem para mudanças, uma vez que 89% afirmam que o voto já está definido. Entre os eleitores do candidato republicano, 80% dizem que não mudariam de jeito nenhum. A fidelidade é similar no campo adversário, com 77% dos apoiadores de Ferraço garantindo a escolha.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria instituição e está registrado no TSE sob o protocolo ES-06599/2026.