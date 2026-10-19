GP de São Paulo 2026: Iza e Matuê vão se apresentar na Fanzone da Fórmula 1

RESUMO ＋ A Fanzone da Fórmula 1 terá shows de IZA, Matuê, João Gomes e Os Paralamas do Sucesso entre 6 e 8 de novembro, durante o Grande Prêmio de São Paulo de 2026. O evento será realizado no Kartódromo Ayrton Senna, ao lado de Interlagos, com apresentações musicais, encontros com pilotos, simuladores e transmissão das atividades de pista em telão.

A Fanzone da Fórmula 1 ganhou dois novos nomes para a programação do Grande Prêmio de São Paulo de 2026. Iza e Matuê se apresentarão no Kartódromo Ayrton Senna entre os dias 6 e 8 de novembro.

Ao longo dos três dias, outros artistas também passarão pelo palco montado no Kartódromo. João Gomes e Matuê se apresentam na sexta-feira, enquanto Os Paralamas do Sucesso sobem ao palco no sábado.

Qual será a programação da Fanzone 2026?

A programação de shows da Fanzone da Fórmula 1 começa na sexta-feira, 6, com apresentações de Matuê e João Gomes, sem ordem divulgada.

No sábado, Os Paralamas do Sucesso se apresentam após as sessões de treinos livres. No domingo, Iza encerra a programação depois da corrida principal.

O que é a Fanzone da Fórmula 1?

Apresentada pela Heineken 0.0, a Fanzone será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Kartódromo Ayrton Senna, ao lado do autódromo de Interlagos, que recebe o Grande Prêmio de São Paulo.

O espaço é dedicado aos fãs da categoria, com shows musicais e atividades que aproximam o público de nomes da Fórmula 1, como pilotos, chefes de equipe e ex-pilotos.

A Fanzone também terá experiências interativas ligadas à categoria. O Drivers’ Engagement levará pilotos ao palco na sexta-feira e no sábado para entrevistas e interações com o público. Já o Papo de Grid será dedicado a conversas com personalidades do automobilismo.

O espaço também contará com simuladores oficiais da Fórmula 1, o Pit Stop Challenge, o Photo Opportunity e uma loja de produtos licenciados.

Ingressos para determinados setores do GP de São Paulo dão acesso à Fanzone. Para quem tem ingresso exclusivo para o espaço, as atividades de pista serão transmitidas ao vivo em um telão de LED.

Quais setores de Interlagos dão acesso à Fanzone?

Os portadores de ingressos dos setores G, H, K, N e R, além da Arquibancada Porto Bank, terão acesso à Fanzone durante os três dias de evento. A entrada estará sujeita à capacidade do espaço.

O ingresso exclusivo da Fanzone não dá acesso às arquibancadas nem às áreas internas do autódromo de Interlagos. Além disso, o espaço não tem visão direta da pista.