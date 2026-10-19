Esporte

Time do interior de SP campeão cima do Palmeiras oficializa SAF com Ronaldo e Roberto Carlos

A negociação contou com a participação de Enrico Ambrogini, atual executivo da Inter de Limeira e CEO do clube entre 2019 e 2021

A dupla pentacampeã do mundo em foto após a aprovação da SAF (Divulgação)

A dupla pentacampeã do mundo em foto após a aprovação da SAF (Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15h19.

Última atualização em 19 de outubro de 2026 às 15h28.

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RESUMO ＋

O clube paulista Inter de Limeira oficializou sua SAF com um grupo de investidores que inclui Ronaldo e Roberto Carlos e prevê aportes de mais de R$ 450 milhões em dez anos. Os investidores terão 80% da SAF, e o clube manterá 20%. O plano busca levar a equipe à elite nacional em até oito temporadas.

A Inter de Limeira deu um passo importante em seu projeto de crescimento ao oficializar a assinatura da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O acordo marca a entrada de um grupo de investidores que tem entre seus integrantes os pentacampeões mundiais Ronaldo e Roberto Carlos, além de prever aportes superiores a R$ 450 milhões ao longo dos próximos dez anos.

Com a formalização do negócio, os investidores passam a deter 80% da SAF, enquanto os 20% restantes permanecem sob controle do clube. A assinatura estava inicialmente prevista para setembro, mas acabou sendo concluída após ajustes e trâmites burocráticos.

Além dos ex-jogadores da Seleção Brasileira, o grupo é composto pelo príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e por um empresário haitiano, ampliando o alcance internacional do projeto.

Plano mira crescimento esportivo e financeiro

O planejamento da nova gestão estabelece metas de longo prazo para fortalecer a Inter de Limeira dentro e fora de campo. A proposta é utilizar os recursos para acelerar o desenvolvimento estrutural e esportivo do clube, com o objetivo de alcançar a elite do futebol brasileiro em até oito temporadas. O time já sentiu o gosto da fama nacional. Em 1986, fez história ao ganhar o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras.

Nos dois primeiros anos, a projeção é de investimentos de até R$ 20 milhões, concentrados principalmente no futebol profissional, nas categorias de base e em melhorias de infraestrutura.

Entre as prioridades estão a modernização do Centro de Treinamento, investimentos no desenvolvimento de jovens atletas e melhorias no estádio Limeirão, considerado peça fundamental para o crescimento do projeto.

Acesso à Série B fortalece novo ciclo

A chegada da SAF acontece em um momento de destaque para a Inter. Na atual temporada, o clube garantiu o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro após 35 anos de ausência na competição nacional.

Com isso, a equipe disputará a segunda divisão sob uma nova estrutura administrativa, apostando na profissionalização da gestão para consolidar o crescimento dentro do cenário nacional.

Enrico Ambrogini teve papel importante na operação

A negociação contou com a participação de Enrico Ambrogini, atual executivo da Inter de Limeira e CEO do clube entre 2019 e 2021.

O dirigente também teve passagem pelo Cruzeiro durante o período em que Ronaldo esteve à frente da SAF da equipe mineira e acumulou experiências ao lado do ex-atacante em projetos ligados ao futebol europeu.

Próximos objetivos já estão definidos

Com a SAF oficialmente implantada, a diretoria já iniciou o planejamento para a próxima temporada. O primeiro desafio esportivo da nova gestão será buscar o acesso no Campeonato Paulista Série A2 de 2027.

'Perguntas frequentes'

Quem são os investidores da SAF da Inter de Limeira? ＋

O grupo de investidores inclui os pentacampeões mundiais Ronaldo e Roberto Carlos, o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e um empresário haitiano.

Quanto será investido na SAF da Inter de Limeira? ＋

O acordo prevê aportes superiores a R$ 450 milhões ao longo dos próximos dez anos. Nos dois primeiros anos, a projeção é de investimentos de até R$ 20 milhões.

Como será dividido o controle da SAF da Inter de Limeira? ＋

Os investidores terão 80% da SAF da Inter de Limeira. Os 20% restantes permanecerão sob controle do clube.

Onde serão aplicados os recursos da SAF da Inter de Limeira? ＋

Os recursos serão destinados principalmente ao futebol profissional, às categorias de base e à infraestrutura. As prioridades incluem a modernização do Centro de Treinamento, o desenvolvimento de jovens atletas e melhorias no estádio Limeirão.

Qual é a meta esportiva da nova gestão da Inter de Limeira? ＋

A nova gestão pretende levar a Inter de Limeira à elite do futebol brasileiro em até oito temporadas. O primeiro desafio será buscar o acesso no Campeonato Paulista Série A2 de 2027.

Em qual divisão do Campeonato Brasileiro a Inter de Limeira jogará? ＋

A Inter de Limeira disputará a Série B do Campeonato Brasileiro após conquistar o acesso na atual temporada. O clube retornou à segunda divisão depois de 35 anos de ausência.

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