Santos vira sobre o Fluminense no Maracanã e entra na briga por vaga na Libertadores

RESUMO ＋ O Santos venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, no Maracanã, com gols de Gabigol e Philippe Coutinho em apenas quatro minutos do segundo tempo, após Castillo abrir o placar para o Tricolor. Gabigol chegou a 16 gols contra o Fluminense na carreira, enquanto Coutinho marcou pela primeira vez com a camisa santista. Com o resultado, o Peixe alcançou 45 pontos e subiu para a oitava colocação do Brasileirão, aproximando-se da disputa por uma vaga na Libertadores. Já o Fluminense permaneceu com 51 pontos, caiu para o quinto lugar e deixou o G4, voltando suas atenções para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.

O Santos venceu o Fluminense por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, de virada, após marcar dois gols em um intervalo de apenas quatro minutos no segundo tempo. Depois de sair atrás no placar ainda na etapa inicial, o Peixe reagiu com Gabigol e Philippe Coutinho, conquistou três pontos importantes e se aproximou da disputa por uma vaga na Libertadores.

O Fluminense abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo, com Castillo. Mesmo atuando com a maioria de seus titulares poupados, a equipe carioca dominou as ações nos primeiros 45 minutos e encontrou espaços diante de um Santos que acumulou erros de passe e teve dificuldades para construir jogadas ofensivas. As principais estrelas santistas pouco conseguiram produzir, e o Tricolor foi para o intervalo em vantagem.

Santos reage e conquista a virada em quatro minutos

Na volta para o segundo tempo, porém, o cenário mudou. Mais organizado, compacto e ofensivo, o Santos passou a pressionar o adversário e aproveitou os ajustes táticos promovidos pelo técnico Cuca para reagir rapidamente. Aos quatro minutos, Gabigol deixou tudo igual. Quatro minutos depois, Philippe Coutinho marcou seu primeiro gol com a camisa santista e completou a virada, colocando o Peixe em vantagem no Maracanã.

O Santos ainda teve a oportunidade de ampliar o placar. Neymar, homenageado pelos torcedores e pelo estádio antes e durante a partida, acertou a trave, mas não conseguiu deixar sua marca.

Além de contribuir diretamente para a vitória, Gabigol voltou a se destacar contra um adversário que conhece bem. Com o gol marcado, chegou a 16 na carreira contra o Fluminense, consolidando o clube como sua maior vítima. Pelo Campeonato Brasileiro, o atacante alcançou a marca de 15 gols.

Vitória aproxima o Santos da Libertadores

O resultado teve impacto direto na classificação. Com a vitória, o Santos chegou aos 45 pontos e assumiu a oitava colocação, aproximando-se da disputa por uma vaga na Libertadores. O Fluminense, por sua vez, permaneceu com 51 pontos, caiu para a quinta posição e deixou o G4 do Brasileirão.

Agora, o Tricolor volta suas atenções para a semifinal da Libertadores. A equipe enfrentará o Palmeiras no jogo de volta, no Nubank Parque, em busca de uma vaga na decisão continental.