Por onde anda Michael Schumacher? Veja o que se sabe até hoje sobre o ex-piloto alemão

Um dos grandes mistérios do mundo do esporte envolve Michael Schumacher, ex-piloto alemão que não é visto em público desde o grave acidente de esqui nos Alpes franceses, em dezembro de 2013, que resultou em uma severa lesão na cabeça, causada por uma pedra.

Após o incidente, ele ficou em estado crítico e foi colocado em coma induzido. Desde então, informações sobre sua saúde têm sido mantidas em sigilo pela família.

Por outro lado, o estado de saúde de Schumacher voltou a despertar a curiosidade do público recentemente, quando o ex-chefe do alemão na Fórmula 1, Flavio Briatore, deu alguns detalhes sobre sua situação, nesta quinta-feira, 5, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera.

Com o máximo de discrição, Briatore, que atualmente é consultor da equipe Alpine, confirmou que o alemão continua acamado.

“Se eu fecho os olhos, vejo o Michael sorrindo após uma vitória. Prefiro me lembrar dele assim, ao invés de vê-lo apenas deitado na cama”, disse o profissional de 75 anos, refletindo sobre a figura de Michael Schumacher. Ele confirmou que mantém contato com a esposa do ex-piloto, Corinna, que é extremamente reservada quando se trata do estado de saúde de seu marido. Briatore ressaltou que, apesar de nunca ter perdido a comunicação com a família, ele não vê Schumacher pessoalmente desde o acidente.

"Recentemente, conversei com alguém muito próximo a ele. A única coisa que me disseram foi que não ouviremos mais nada sobre ele. Ele está o mais confortável possível, dado o seu estado de saúde", revelou Craig Scarborough, especialista em automobilismo há 25 anos e que teve várias entrevistas com Schumacher ao longo de sua carreira.

Como foi o acidente de Schumacher?

No dia do acidente, Schumacher esquiava entre duas pistas demarcadas, mas se aventurou em uma área proibida para ajudar outro esquiador que havia caído. Sua velocidade não era excessiva, mas o terreno estava repleto de pedras. O esqui do ex-piloto atingiu uma dessas pedras, lançando-o a cerca de dez metros de distância. Na queda, ele bateu a cabeça em outra rocha, o que resultou na quebra do capacete. A gravidade da lesão levou Schumacher a ser transferido de helicóptero para o Hospital de Grenoble, onde passou por duas cirurgias e foi mantido em coma induzido.

Situação inicial de Saúde

Em abril de 2014, os médicos começaram a reduzir o coma induzido, e Schumacher começou a apresentar sinais de consciência. Em junho do mesmo ano, ele foi transferido para o Hospital de Lausanne, na Suíça, e, posteriormente, para sua casa, em Gland, onde sua família preparou a residência com equipamentos médicos avançados para sua recuperação. Sua empresária confirmou que, embora a situação continuasse grave, havia sinais de progresso.

O Silêncio da Família

Desde o início da recuperação de Schumacher, sua família tem feito um esforço para preservar sua privacidade, especialmente após o assédio da mídia durante o período em que o ex-piloto esteve internado. Sua esposa, Corinna, sofreu com a invasão de câmeras e perguntas persistentes, e foi durante esse período que a família decidiu não divulgar mais informações sobre o estado de Schumacher.

Em 2014, Philippe Streiff, amigo de Schumacher e ex-piloto, comentou em entrevista à rádio Europe 1 que Schumacher havia apresentado alguma melhora, mas ainda permanecia paralisado e com dificuldades de memória e fala.

Falsas Informações

Em 2023, uma revista alemã divulgou uma suposta entrevista com Schumacher, afirmando que seria sua primeira declaração pública desde o acidente. Posteriormente, foi revelado que as respostas haviam sido geradas por inteligência artificial, uma farsa que gerou indignação na família, que anunciou que processaria a revista. A editora responsável foi demitida após a controvérsia.

Raras atualizações

Em 2019, Jean Todt, ex-dirigente da Ferrari e presidente da Federação Internacional de Automobilismo, declarou que Schumacher continuava a melhorar lentamente, mas ainda enfrentava dificuldades de comunicação. Ele também mencionou que o heptacampeão mundial estava assistindo às corridas pela televisão. No mesmo ano, surgiram notícias sobre uma terapia com células-tronco que Schumacher teria recebido no Hospital Georges-Pompidou, em Paris.

A última atualização relevante ocorreu quando o jornal alemão Bild revelou que Schumacher estava sendo transportado em um carro esportivo da Mercedes. A ideia seria estimular seu cérebro com os sons familiares do motor, uma conexão com seu passado como piloto, já que começou a competir em karts aos quatro anos de idade. O veículo também indicou que ele viaja regularmente de helicóptero da Suíça para a propriedade da família na Espanha, onde há um ponto de pouso dedicado.

A recente aparição de Schumacher no casamento de sua filha gerou especulações sobre uma possível mudança na postura da família em relação à privacidade. Embora celulares tenham sido proibidos no evento, o fato de ele ter sido visto por um círculo maior de amigos e familiares pode indicar uma nova abordagem sobre o compartilhamento de informações sobre seu estado de saúde.