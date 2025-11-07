Os maiores vencedores do GP do Brasil de Fórmula 1

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontece neste final de semana em Interlagos e é uma das etapas mais emblemáticas do calendário da F1. Disputado entre os autódromos de e Interlagos (São Paulo), O GP brasileiro, realizado também em Jacarepaguá (Rio de Janeiro) entre os finais das décadas de 70 e 80, já foi palco de momentos históricos, títulos mundiais e vitórias inesquecíveis.

Alain Prost: o maior vencedor da história

O francês Alain Prost é o recordista absoluto de vitórias no GP do Brasil, com seis triunfos entre 1982 e 1990. Destas, cinco foram em Jacarepaguá e uma em Interlagos, em 1990. Daí seu apelido de "Rei do Rio".

Michael Schumacher: Rei de Interlagos

O alemão Michael Schumacher venceu quatro vezes no Brasil, todas em Interlagos (1994, 1995, 2000 e 2002). Schumacher é o maior vencedor na pista paulistana, com conquistas por Benetton e Ferrari. Sua performance em solo brasileiro consolidou seu domínio na era moderna da F1.

Pilotos com três vitórias

Quatro pilotos dividem o terceiro lugar no ranking de vitórias no GP do Brasil:

Carlos Reutemann (1977, 1978, 1981)

(1977, 1978, 1981) Lewis Hamilton (2009, 2016, 2021)

(2009, 2016, 2021) Sebastian Vettel (2010, 2013, 2017)

(2010, 2013, 2017) Max Verstappen (2019, 2023, 2024)

Hamilton e Verstappen, ainda ativos, têm potencial para subir no ranking nas próximas temporadas.

Brasileiros vencedores no GP do Brasil

Apesar de grandes performances, os pilotos brasileiros enfrentaram desafios em casa. Ainda assim, marcaram presença com vitórias importantes:

Emerson Fittipaldi – 2 vitórias (1973, 1974)

– 2 vitórias (1973, 1974) José Carlos Pace – 1 vitória (1975)

– 1 vitória (1975) Nelson Piquet – 2 vitórias (1983, 1986)

– 2 vitórias (1983, 1986) Ayrton Senna – 2 vitórias (1991, 1993)

– 2 vitórias (1991, 1993) Felipe Massa – 2 vitórias (2006, 2008)

A vitória de Senna em 1991, mesmo com problemas mecânicos, é considerada uma das mais emocionantes da história da F1. Com problemas mecânicos, Senna completou as últimas voltas apenas com a sexta marcha, sob chuva, e cruzou a linha de chegada exausto, sem forças para levantar o troféu

Lista completa dos maiores vencedores do GP do Brasil