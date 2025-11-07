Os maiores vencedores do GP do Brasil de Fórmula 1

A vitória de Senna em 1991, mesmo com problemas mecânicos, é considerada uma das mais emocionantes da história da F1 (Pascal Rondeau/Getty Images)
Repórter
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14h11.
O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontece neste final de semana em Interlagos e é uma das etapas mais emblemáticas do calendário da F1. Disputado entre os autódromos de e Interlagos (São Paulo), O GP brasileiro, realizado também em Jacarepaguá (Rio de Janeiro) entre os finais das décadas de 70 e 80, já foi palco de momentos históricos, títulos mundiais e vitórias inesquecíveis.
O francês Alain Prost é o recordista absoluto de vitórias no GP do Brasil, com seis triunfos entre 1982 e 1990. Destas, cinco foram em Jacarepaguá e uma em Interlagos, em 1990. Daí seu apelido de "Rei do Rio".
O alemão Michael Schumacher venceu quatro vezes no Brasil, todas em Interlagos (1994, 1995, 2000 e 2002). Schumacher é o maior vencedor na pista paulistana, com conquistas por Benetton e Ferrari. Sua performance em solo brasileiro consolidou seu domínio na era moderna da F1.
Quatro pilotos dividem o terceiro lugar no ranking de vitórias no GP do Brasil:
Hamilton e Verstappen, ainda ativos, têm potencial para subir no ranking nas próximas temporadas.
Apesar de grandes performances, os pilotos brasileiros enfrentaram desafios em casa. Ainda assim, marcaram presença com vitórias importantes:
A vitória de Senna em 1991, mesmo com problemas mecânicos, é considerada uma das mais emocionantes da história da F1. Com problemas mecânicos, Senna completou as últimas voltas apenas com a sexta marcha, sob chuva, e cruzou a linha de chegada exausto, sem forças para levantar o troféu
|Piloto
|Vitórias
|Alain Prost
|6
|Michael Schumacher
|4
|Reutemann, Hamilton, Vettel, Verstappen
|3
|Senna, Fittipaldi, Piquet, Massa, Rosberg, Webber, Montoya, Häkkinen, Mansell
|2