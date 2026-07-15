Após vitória contra Inglaterra, Scaloni leva Argentina a duas finais consecutivas de Copa do Mundo

Lionel Scaloni entrou para a história ao se tornar o segundo treinador a conduzir a Argentina a duas finais consecutivas de Copa do Mundo. Antes dele, apenas Carlos Bilardo havia alcançado essa marca, ao levar a equipe às decisões das edições de 1986 e 1990.

Sob o comando de Bilardo, a seleção argentina conquistou o título no México com Diego Maradona como principal referência técnica. Na Copa seguinte, disputada na Itália, a equipe voltou à decisão, mas foi derrotada por 1 a 0 pela Alemanha Ocidental, em partida definida por um pênalti convertido por Andreas Brehme.

Scaloni ergueu a taça em 2022, no Catar, após assumir o comando da seleção argentina em 2018, mesmo sem experiência prévia como treinador principal. No ciclo seguinte, promoveu mudanças no elenco, preservou a espinha dorsal da equipe campeã e garantiu nova classificação para a decisão do Mundial.

As campanhas de Bilardo e Scaloni apresentam um ponto em comum: ambas foram estruturadas em torno de um camisa 10 de destaque. Enquanto Bilardo contava com Maradona, Scaloni teve Messi como principal referência. A final contra a Espanha dará ao atual comandante a possibilidade de superar o antecessor e tornar-se o primeiro treinador bicampeão mundial pela Argentina.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A Espanha venceu a França por 2x0 e se garantiu na final da Copa do Mundo. A Argentina superou a Inglaterra e estará na final contra a seleção espanhola.

A final da Copa do Mundo está marcada para este domingo, 19, às 16h. Já a disputa pelo terceiro lugar ocorre no sábado, 18, às 18h.

Onde assistir à final da Copa do Mundo?

No Brasil, a transmissão da final será feita por TV Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV.