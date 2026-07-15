Esporte

Fase de grupos copa 2026

Após vitória contra Inglaterra, Scaloni leva Argentina a duas finais consecutivas de Copa do Mundo

Com Messi como referência, treinador repete marca alcançada apenas por Carlos Bilardo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de julho de 2026 às 18h28.

Última atualização em 15 de julho de 2026 às 18h29.

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Lionel Scaloni entrou para a história ao se tornar o segundo treinador a conduzir a Argentina a duas finais consecutivas de Copa do Mundo. Antes dele, apenas Carlos Bilardo havia alcançado essa marca, ao levar a equipe às decisões das edições de 1986 e 1990.

Sob o comando de Bilardo, a seleção argentina conquistou o título no México com Diego Maradona como principal referência técnica. Na Copa seguinte, disputada na Itália, a equipe voltou à decisão, mas foi derrotada por 1 a 0 pela Alemanha Ocidental, em partida definida por um pênalti convertido por Andreas Brehme.

Scaloni ergueu a taça em 2022, no Catar, após assumir o comando da seleção argentina em 2018, mesmo sem experiência prévia como treinador principal. No ciclo seguinte, promoveu mudanças no elenco, preservou a espinha dorsal da equipe campeã e garantiu nova classificação para a decisão do Mundial.

As campanhas de Bilardo e Scaloni apresentam um ponto em comum: ambas foram estruturadas em torno de um camisa 10 de destaque. Enquanto Bilardo contava com Maradona, Scaloni teve Messi como principal referência. A final contra a Espanha dará ao atual comandante a possibilidade de superar o antecessor e tornar-se o primeiro treinador bicampeão mundial pela Argentina.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A Espanha venceu a França por 2x0 e se garantiu na final da Copa do Mundo. A Argentina superou a Inglaterra e estará na final contra a seleção espanhola.

A final da Copa do Mundo está marcada para este domingo, 19, às 16h. Já a disputa pelo terceiro lugar ocorre no sábado, 18, às 18h.

Onde assistir à final da Copa do Mundo?

No Brasil, a transmissão da final será feita por TV Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV.

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