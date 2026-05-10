Santos x Bragantino: horário, onde assistir e cenário do jogo

Velório do Pelé (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h00.
Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, 10, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Santos ocupa a 16ª colocação, com 15 pontos conquistados em 14 jogos. A equipe soma três vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 19 gols marcados e 22 sofridos.
Na rodada anterior, o Peixe empatou por 1 a 1 com o Palmeiras, fora de casa, resultado importante diante do líder do campeonato.
Uma vitória em casa pode dar mais tranquilidade ao clube na luta contra a zona de rebaixamento.
O Red Bull Bragantino aparece na sétima posição, com 20 pontos em 14 partidas. O Massa Bruta venceu seis jogos, empatou dois e perdeu seis, além de ter marcado 17 gols e sofrido 16.
Na última rodada, a equipe venceu a Chapecoense por 2 a 1, fora de casa.
Um novo resultado positivo pode colocar o Bragantino na zona de classificação para a Libertadores.
A partida terá transmissão do Premiere.
O confronto acontece às 18h30 (de Brasília).