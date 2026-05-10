Santos x Bragantino: horário, onde assistir e cenário do jogo

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, 10, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos tenta se afastar da parte de baixo da tabela

O Santos ocupa a 16ª colocação, com 15 pontos conquistados em 14 jogos. A equipe soma três vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 19 gols marcados e 22 sofridos.

Na rodada anterior, o Peixe empatou por 1 a 1 com o Palmeiras, fora de casa, resultado importante diante do líder do campeonato.

Uma vitória em casa pode dar mais tranquilidade ao clube na luta contra a zona de rebaixamento.

Bragantino quer entrar no G-6

O Red Bull Bragantino aparece na sétima posição, com 20 pontos em 14 partidas. O Massa Bruta venceu seis jogos, empatou dois e perdeu seis, além de ter marcado 17 gols e sofrido 16.

Na última rodada, a equipe venceu a Chapecoense por 2 a 1, fora de casa.

Um novo resultado positivo pode colocar o Bragantino na zona de classificação para a Libertadores.

Onde assistir Santos x Bragantino ao vivo?

A partida terá transmissão do Premiere.

Que horas é o jogo Santos x Bragantino hoje?

O confronto acontece às 18h30 (de Brasília).