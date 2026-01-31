Esporte

São Paulo x Santos: horário e onde assistir ao clássico do Paulistão

Tricolor e Peixe entram em campo precisando reagir na sexta rodada do Estadual

São Paulo x Santos se enfrentam neste sábado, 31, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis (Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado, 31, às 20h30, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O Tricolor vive uma situação delicada no estadual. Com quatro pontos, ocupa a 14ª colocação e venceu apenas uma vez em cinco jogos, empatado com o primeiro time na zona de rebaixamento (Noroeste).

O Santos soma seis pontos, mas faz uma campanha irregular. A equipe está pressionada e corre risco de não avançar para a próxima fase do Paulistão.

Com Paquetá, Flamengo quebra recorde e ultrapassa R$ 300 mi em reforços

Onde assistir São Paulo x Santos

A partida será transmitida pela RECORD (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).

Arbitragem da partida

O árbitro da partida será João Vitor Gobi, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa. O VAR ficará sob responsabilidade de Adriano de Assis Miranda.

Retrospecto entre São Paulo x Santos

Os últimos 1o confrontos entre os times mostram um embate equilibrado.

  • Santos 1 x 0 São Paulo – Brasileirão 2025
  • São Paulo 2 x 1 Santos – Brasileirão 2025
  • Santos 3 x 1 São Paulo – Paulistão 2025
  • São Paulo 0 x 1 Santos – Paulistão 2024
  • Santos 0 x 0 São Paulo – Brasileirão 2023
  • São Paulo 4 x 1 Santos – Brasileirão 2023
  • São Paulo 3 x 1 Santos – Paulistão 2023
  • Santos 1 x 0 São Paulo – Brasileirão 2022
  • São Paulo 2 x 1 Santos – Brasileirão 2022
  • Santos 0 x 3 São Paulo – Paulistão 2022
