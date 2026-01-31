São Paulo x Santos: horário e onde assistir ao clássico do Paulistão

São Paulo x Santos se enfrentam neste sábado, 31, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis (Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Redação Exame
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12h59.
São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado, 31, às 20h30, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.
O Tricolor vive uma situação delicada no estadual. Com quatro pontos, ocupa a 14ª colocação e venceu apenas uma vez em cinco jogos, empatado com o primeiro time na zona de rebaixamento (Noroeste).
O Santos soma seis pontos, mas faz uma campanha irregular. A equipe está pressionada e corre risco de não avançar para a próxima fase do Paulistão.Com Paquetá, Flamengo quebra recorde e ultrapassa R$ 300 mi em reforços
A partida será transmitida pela RECORD (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).
O árbitro da partida será João Vitor Gobi, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa. O VAR ficará sob responsabilidade de Adriano de Assis Miranda.
Os últimos 1o confrontos entre os times mostram um embate equilibrado.