São Paulo x Santos: horário e onde assistir ao clássico do Paulistão

São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado, 31, às 20h30, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O Tricolor vive uma situação delicada no estadual. Com quatro pontos, ocupa a 14ª colocação e venceu apenas uma vez em cinco jogos, empatado com o primeiro time na zona de rebaixamento (Noroeste).

O Santos soma seis pontos, mas faz uma campanha irregular. A equipe está pressionada e corre risco de não avançar para a próxima fase do Paulistão.

Onde assistir São Paulo x Santos

A partida será transmitida pela RECORD (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).

Arbitragem da partida

O árbitro da partida será João Vitor Gobi, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa. O VAR ficará sob responsabilidade de Adriano de Assis Miranda.

Retrospecto entre São Paulo x Santos

Os últimos 1o confrontos entre os times mostram um embate equilibrado.