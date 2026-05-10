Atlético-MG x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste domingo, 10, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atlético-MG tenta se aproximar do G-6

O Atlético-MG aparece na 11ª colocação, com 17 pontos conquistados em 14 jogos. A equipe soma cinco vitórias, dois empates e sete derrotas, com 17 gols marcados e 20 sofridos.

Na rodada passada, o Galo venceu o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão, resultado que deu novo fôlego ao time na competição.

Jogando em casa, o Atlético busca mais uma vitória para diminuir a distância para a zona de classificação à Libertadores.

Botafogo tenta reagir após derrota

O Botafogo ocupa a 10ª posição, com 17 pontos em 13 partidas. O time venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu seis, além de ter marcado 25 gols e sofrido 26.

Na última rodada, o clube carioca perdeu por 2 a 1 para o Remo, em casa.

Mesmo atuando fora de casa, o Botafogo tenta se recuperar para seguir próximo da parte de cima da tabela.

Onde assistir Atlético-MG x Botafogo ao vivo?

O jogo terá transmissão da TV Globo e Premiere.

Que horas é o jogo Atlético-MG x Botafogo hoje?

A partida acontece às 16h (de Brasília).