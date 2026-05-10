Atlético-MG x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JANUARY 29: Danilo of Botafogo reacts during the match between Botafogo and Cruzeiro as part of Brasileirao 2026 at Estadio Olimpico Nilton Santos on January 29, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h00.
Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste domingo, 10, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Atlético-MG aparece na 11ª colocação, com 17 pontos conquistados em 14 jogos. A equipe soma cinco vitórias, dois empates e sete derrotas, com 17 gols marcados e 20 sofridos.
Na rodada passada, o Galo venceu o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão, resultado que deu novo fôlego ao time na competição.
Jogando em casa, o Atlético busca mais uma vitória para diminuir a distância para a zona de classificação à Libertadores.
O Botafogo ocupa a 10ª posição, com 17 pontos em 13 partidas. O time venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu seis, além de ter marcado 25 gols e sofrido 26.
Na última rodada, o clube carioca perdeu por 2 a 1 para o Remo, em casa.
Mesmo atuando fora de casa, o Botafogo tenta se recuperar para seguir próximo da parte de cima da tabela.
O jogo terá transmissão da TV Globo e Premiere.
A partida acontece às 16h (de Brasília).