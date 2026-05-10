Esporte

Atlético-MG x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JANUARY 29: Danilo of Botafogo reacts during the match between Botafogo and Cruzeiro as part of Brasileirao 2026 at Estadio Olimpico Nilton Santos on January 29, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) (Wagner Meier/Getty Images)

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JANUARY 29: Danilo of Botafogo reacts during the match between Botafogo and Cruzeiro as part of Brasileirao 2026 at Estadio Olimpico Nilton Santos on January 29, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) (Wagner Meier/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h00.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste domingo, 10, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atlético-MG tenta se aproximar do G-6

O Atlético-MG aparece na 11ª colocação, com 17 pontos conquistados em 14 jogos. A equipe soma cinco vitórias, dois empates e sete derrotas, com 17 gols marcados e 20 sofridos.

Na rodada passada, o Galo venceu o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão, resultado que deu novo fôlego ao time na competição.

Jogando em casa, o Atlético busca mais uma vitória para diminuir a distância para a zona de classificação à Libertadores.

Botafogo tenta reagir após derrota

O Botafogo ocupa a 10ª posição, com 17 pontos em 13 partidas. O time venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu seis, além de ter marcado 25 gols e sofrido 26.

Na última rodada, o clube carioca perdeu por 2 a 1 para o Remo, em casa.

Mesmo atuando fora de casa, o Botafogo tenta se recuperar para seguir próximo da parte de cima da tabela.

Onde assistir Atlético-MG x Botafogo ao vivo?

O jogo terá transmissão da TV Globo e Premiere.

Que horas é o jogo Atlético-MG x Botafogo hoje?

A partida acontece às 16h (de Brasília).

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