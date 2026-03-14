Brasileirão 2026: veja onde assistir aos jogos da 6ª rodada do campeonato

Brasileirão 2026: veja partidas da sexta rodada do campeonato (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 14 de março de 2026 às 06h01.
A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada entre sábado, 14, e segunda-feira, 16.
A agenda inclui clássicos estaduais e partidas transmitidas por TV aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming.
No sábado, 14, o destaque é o clássico entre Botafogo e Flamengo, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
No domingo, 15, o clássico entre Santos e Corinthians ocorre às 16h, na Vila Belmiro, no litoral paulista.