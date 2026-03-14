Brasileirão 2026: veja onde assistir aos jogos da 6ª rodada do campeonato

A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada entre sábado, 14, e segunda-feira, 16.

A agenda inclui clássicos estaduais e partidas transmitidas por TV aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming.

No sábado, 14, o destaque é o clássico entre Botafogo e Flamengo, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

No domingo, 15, o clássico entre Santos e Corinthians ocorre às 16h, na Vila Belmiro, no litoral paulista.

Onde assistir aos jogos?

Sábado, 14

18h30 | Vitória x Atlético-MG : Sportv e Premiere

: Sportv e Premiere 20h30 | Botafogo x Flamengo: Prime Video

Domingo, 15

16h | Internacional x Bahia : Globo e Premiere

: Globo e Premiere 16h | Santos x Corinthians : Globo, GE TV (YouTube) e Premiere

: Globo, GE TV (YouTube) e Premiere 16h | Fluminense x Athletico-PR : Globo e Premiere

: Globo e Premiere 18h30 | Coritiba x Remo : Premiere

: Premiere 18h30 | Palmeiras x Mirassol : Premiere

: Premiere 20h30 | RB Bragantino x São Paulo : Premiere

: Premiere 20h30 | Cruzeiro x Vasco: Record, Cazé TV (YouTube) e Premiere

Segunda-feira, 16