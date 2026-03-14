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Brasileirão 2026: veja onde assistir aos jogos da 6ª rodada do campeonato

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro ocorre entre sábado, 14, e segunda-feira, 16, com clássicos pelo Brasil

Brasileirão 2026: veja partidas da sexta rodada do campeonato (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão 2026: veja partidas da sexta rodada do campeonato (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de março de 2026 às 06h01.

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A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada entre sábado, 14, e segunda-feira, 16.

A agenda inclui clássicos estaduais e partidas transmitidas por TV aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming.

No sábado, 14, o destaque é o clássico entre Botafogo e Flamengo, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

No domingo, 15, o clássico entre Santos e Corinthians ocorre às 16h, na Vila Belmiro, no litoral paulista.

Onde assistir aos jogos?

Sábado, 14

  • 18h30 | Vitória x Atlético-MG: Sportv e Premiere
  • 20h30 | Botafogo x Flamengo: Prime Video

Domingo, 15

  • 16h | Internacional x Bahia: Globo e Premiere
  • 16h | Santos x Corinthians: Globo, GE TV (YouTube) e Premiere
  • 16h | Fluminense x Athletico-PR: Globo e Premiere
  • 18h30 | Coritiba x Remo: Premiere
  • 18h30 | Palmeiras x Mirassol: Premiere
  • 20h30 | RB Bragantino x São Paulo: Premiere
  • 20h30 | Cruzeiro x Vasco: Record, Cazé TV (YouTube) e Premiere

Segunda-feira, 16

  • 20h | Chapecoense x Grêmio: Sportv e Premiere.
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