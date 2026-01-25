Santos x RB Bragantino: onde assistir e horário pelo Paulistão

Santos e RB Bragantino se enfrentam neste domingo, 25, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo na TNT e no streaming HBO Max.

O Peixe chega para o duelo após empatar com o Corinthians por 1 a 1 na Vila Belmiro, enquanto o Massa Bruta também vem de um empate fora de casa contra o Mirassol. Ambas as equipes buscam somar três pontos para avançar em seus respectivos grupos na competição estadual.

