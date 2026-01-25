Esporte

Santos x RB Bragantino: onde assistir e horário pelo Paulistão

Partida entre Santos x RB Bragantino é válida pelo Campeonato Paulista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08h46.

Santos e RB Bragantino se enfrentam neste domingo, 25, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo na TNT e no streaming HBO Max.

O Peixe chega para o duelo após empatar com o Corinthians por 1 a 1 na Vila Belmiro, enquanto o Massa Bruta também vem de um empate fora de casa contra o Mirassol. Ambas as equipes buscam somar três pontos para avançar em seus respectivos grupos na competição estadual.

Onde assistir ao vivo o jogo Santos x RB Bragantino hoje pelo Paulistão?

O jogo deste domingo, 16h, entre Santos x RB Bragantino terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo Santos x RB Bragantino hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming HBO Max.

Prováveis escalações de Santos x RB Bragantino

  • Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; Willian Arão, João Schimdt, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Benjamin Rollheiser; Barreal e Gabigol (Lautaro Díaz).
    Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
  • RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho e Ignácio Sosa; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Dorival Júnior.
