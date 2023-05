Santos x Bahia: veja horário e onde assistir ao vivo

Santos e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 19h, na Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pela oitavas de final da Copa do Brasil.

Após vencer o Vasco fora de casa pelo Brasileirão, o Santos entra em campo buscando a sua terceira vitória consecutiva. A equipe venceu o Bahia há duas rodadas do Brasileiro e espera repetir o triunfo novamente. Para o jogo, o técnico Odair Hellman conta com as voltas do lateral-esquerdo Lucas Pires e do atacante Mendoza.

Já o Bahia tenta se recuperar após derrota para o Flamengo no último jogo do Brasileiro. A equipe pode contar com o reforço de Everaldo e Chávez, que foram para campo no último treino.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x Bahia

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Santos e Bahia terá transmissão exclusiva na SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Santos x Bahia online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através da plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Santos?

20/05 - Santos x Palmeiras - Brasileirão Série A

24/05 - Audax Italiano x Santos - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Bahia?

20/05 - Bahia x Goiás - Brasileirão Série A

28/05 - Internacional x Bahia - Brasileirão Série A

