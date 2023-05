Palmeiras x Fortaleza: veja horário e onde assistir ao vivo

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 19h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela oitavas de final da Copa do Brasil.

Após empate contra o Bragantino na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras busca retomar o caminho das vitórias. A equipe é vice-líder do Brasileirão e vive bom momento na temporada. O Verdão não poderá contar com o atacante Artur, que atuou na competição pelo Bragantino e está impedido de atuar pela equipe.

Do outro lado, o Fortaleza, entra em campo buscando superar o poderoso o Palmeiras fora de casa. A equipe treinada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda está invicta no Brasileirão, porem não vence a três jogos. As esperanças da equipe estão nos pés de Thiago Galhardo, Caio Alexandre e Lucero.

Os times entram em campo com os técnico mais longevos no Brasil. Vojvoda está no comando do Fortaleza desde 10 de maio de 2021, enquanto Abel Ferreira chegou na equipe em 2020.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Fortaleza

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Palmeiras x Fortaleza terá transmissão exclusiva na SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Palmeiras x Fortaleza online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através da plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?

20/05 - Santos x Palmeiras - Brasileirão Série A

24/05 - Cerro Porteño x Palmeiras - Copa Libertadores

Quais são os próximos jogos do Fortaleza?

20/05 - América MG x Fortaleza - Brasileirão Série A

24/05 - Fortaleza x San Lorenzo - Copa Libertadores

LEIA TAMBÉM: