Atlético-MG x Corinthians: veja horário e onde assistir ao vivo

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30h, na estádio do Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela oitavas de final da Copa do Brasil.

Em confronto histórico, Atlético MG e Corinthians chegam em momentos divergentes. O Galo vem de vitória contra o Internacional pelo Brasileirão e ocupa atualmente a sexta colocação do Brasileiro. Na última fase, a equipe mineira passou o pequeno Brasil de Pelotas, com uma vitória e empate.

Do outro lado o Corinthians, tentando espantar a crise que assola o clube, busca uma vitória fora de casa para sair na frente do confronto de 180 minutos. A equipe vem de empate no clássico contra o São Paulo e busca retomar o caminho das vitórias.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Atlético-MG x Corinthians

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Atlético-MG x Corinthians terá transmissão exclusiva na TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.

Como assistir o jogo Atlético-MG x Corinthians online?

Você pode assistir a partida online da plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Atlético-MG?

20/05 - Coritiba x Atlético-MG - Brasileirão Série A

23/05 - Atlético MG x Athletico PR - Copa Libertadores

Quais são os próximos jogos do Corinthians?

21/05 - Flamengo x Corinthians - Brasileirão Série A

24/05 - Argentinos Juniors x Corinthians - Copa Libertadores

