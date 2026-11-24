Uma carga pode chegar ao destino enquanto a papelada continua em trânsito. A fatura está no e-mail, o comprovante de entrega precisa ser localizado, e alguém ainda tem de conferir as informações e registrá-las no sistema — é esse trabalho entre uma etapa e outra do transporte que a Loadsmart quer automatizar ao trazer para o Brasil uma plataforma com 11 agentes de inteligência artificial (IA).

Batizada de Loadsmart AI, a tecnologia executa atividades como rastreamento de cargas, agendamento de docas, acompanhamento de pedidos, conciliação de cobranças e auditoria de documentos. Segundo a empresa, os agentes resolvem automaticamente cerca de 80% das tarefas que recebem.

O percentual é um indicador divulgado pela própria companhia. O material não detalha o período de medição, a quantidade de clientes ou o volume de tarefas usados no cálculo, nem apresenta um resultado específico da operação brasileira.

A novidade amplia a expansão da Loadsmart no Brasil, anunciada em setembro com previsão de investimento de R$ 20 milhões na operação local. Na ocasião, a empresa apresentou o Opendock, voltado ao agendamento de cargas e à gestão de pátios, como sua porta de entrada no país.

O que os agentes fazem na operação logística

Os agentes foram divididos por atividades ao longo do ciclo do frete. Há sistemas para acompanhar pedidos de compra, lidar com cargas recusadas, atualizar o rastreamento, organizar horários de carga e descarga, administrar tarefas de pátio e tratar avarias.

Um dos exemplos está na leitura de e-mails. Ao receber uma fatura, um conhecimento de transporte ou um comprovante de entrega, o sistema identifica o documento, extrai as informações e faz o lançamento nos programas correspondentes. A proposta é automatizar etapas de leitura, digitação e conferência que ainda exigem trabalho das equipes.

A plataforma se conecta aos sistemas existentes por interfaces e protocolos de integração, como APIs, EDI e MCP. Os programas utilizados pelo cliente continuam como fonte oficial dos registros, enquanto os agentes executam as atividades dentro das regras configuradas para aquela operação.

Para Felipe Capella, CEO e cofundador da Loadsmart, a mudança está em permitir que a IA conclua o trabalho operacional em vez de apenas ler dados ou recomendar uma ação.

O uso de agentes nas empresas avança sobre processos que envolvem várias etapas. Na logística, isso significa conectar a informação recebida por um canal, como o e-mail, à ação que precisa ser registrada em outro sistema.

Quando uma pessoa precisa assumir

A autonomia dos agentes está limitada aos parâmetros estabelecidos pelo cliente. Quando uma situação foge dessas regras ou exige uma decisão mais complexa, o processo é encaminhado a especialistas humanos.

O modelo combina automação de tarefas repetitivas com intervenção nas exceções. Assim, o percentual divulgado não significa que toda a operação funcione sem pessoas, nem mede substituição de postos de trabalho.

A companhia também afirma economizar centenas de horas de trabalho manual por semana com a tecnologia, mas não informa no material o tamanho das equipes, a distribuição do ganho entre clientes ou a metodologia da estimativa.

Como funciona o teste da plataforma

A Loadsmart oferece uma prova de conceito gratuita para configurar um agente em torno de um problema da operação. Segundo o material da empresa para o mercado brasileiro, o teste pode ser estruturado em até 60 dias. O material não divulga uma tabela de preços, os critérios de sucesso ou as condições comerciais posteriores.

O teste permite avaliar uma atividade delimitada antes de ampliar a automação. Entre os processos descritos pela empresa estão o tratamento de documentos, o acompanhamento das cargas e a organização de agendamentos.

A experiência com agendamento de cargas nos Estados Unidos

Fundada em 2014 pelo colombiano Ricardo Salgado e pelo brasileiro Felipe Capella, a Loadsmart tem sede em Chicago e desenvolve tecnologia e serviços para embarcadores, transportadoras, armazéns e centros de distribuição.

Uma de suas plataformas é o Opendock, que, segundo a companhia, conecta mais de 4 mil armazéns e 230 mil transportadoras e processa mais de 14 milhões de agendamentos por ano.

Entre 2022 e 2024, operações americanas que utilizavam o Opendock registraram redução de 62% no tempo de espera e aumento de 31% no giro de docas, de acordo com dados divulgados pela empresa. Os indicadores se referem à plataforma de agendamento e gestão de pátios, não aos 11 agentes agora apresentados no Brasil.