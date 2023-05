Grêmio x Cruzeiro: veja horário e onde assistir ao vivo

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 19h, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A partida é válida pela oitavas de final da Copa do Brasil.

Após empate contra o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, o Grêmio busca sair na frente no confronto de 180 minutos. A equipe não vence a três jogos e espera com apoio do seu torcedor, retomar o caminho das vitórias. Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho conta com retorno de Fábio, que se recuperou de entorse no tornozelo e deve começar a partida.

Já o Cruzeiro, que venceu o América MG na ultima rodada, busca repetir um novo triunfo diante do tricolor gaúcho. O meia Mateus Vital, com lesão no adutor da coxa direita, segue como desfalque.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Grêmio x Cruzeiro

O jogo desta quarta-feira às 19h30 entre Grêmio x Cruzeiro terá transmissão exclusiva na Amazon Prime Video.

Como assistir o jogo Grêmio x Cruzeiro online?

Você pode assistir a partida online através da plataforma Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Grêmio?

21/05 - Grêmio x Internacional - Brasileirão Série A

27/05 - Athletico PR x Grêmio - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Cruzeiro?

22/05 - Cruzeiro x Cuiabá -Brasileirão Série A

27/05 - Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão Série A

